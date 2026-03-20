Claudio Lomnitz explora la 'zona de silencio' para entender la violencia y el miedo en México

Desarrollar una especie de geografía social de la violencia, revisar la relación entre violencia y comunicación, analizar el auge del rumor ante las amenazas a los periodistas y, como consecuencia, el crecimiento del miedo entre la sociedad, así como entender las razones del fin de los barrios y los ranchos como espacios seguros.

Éstos son algunos de los objetivos que persigue el libro Antropología de la zona de silencio (Era), con el que el antropólogo social Claudio Lomnitz (1957) cierra su trilogía dedicada a la cultura de la violencia, que comenzó con El tejido social rasgado (2022) y siguió con Para una teología política del crimen organizado (2023).

El espíritu de los tres libros es la manera de acercarme al tema: aportar desde la antropología y el periodismo algunas entradas para poder comprender mejor la violencia en la que está metido el país desde hace 30 años”, explica en entrevista.

El también historiador destaca que “son problemas muy complejos y pensé que podían comprenderse mejor con cierta mirada antropológica. Esto implica conversar con la gente, escucharla, indagar en contextos concretos.

La cuantificación parte de una clasificación de lo que está pasando. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un crimen pasional que unos jóvenes sean rafagueados en una esquina. Nos importa entender lo específico para construir el sentido de lo que está pasando. La violencia empieza en los 80 y 90 y se va desarrollando, no a partir de la guerra contra el crimen del presidente Felipe Calderón”, aclara.

El catedrático de la Universidad de Columbia presenta, en este sentido, a Zacatecas como un botón de muestra. “Lo que se observa en esta entidad es relevante para cualquier región del país. Claro que ningún caso será igual al otro. Pero ver uno, nos ayuda a entender los otros”, dice.

Antropología de la zona de silencio es una selección de siete conferencias que di en 2023 y 2024. Está basado en una investigación regional que arrancó con un proyecto de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Personas de Zacatecas, para ayudar a pensar el problema de análisis de contexto de las desapariciones, es decir, búsqueda de patrones”, detalla.

El escritor chilenomexicano agrega que zonas de silencio “es una expresión que comenzaron a utilizar los medios de comunicación ante el asesinato y las amenazas contra periodistas, en referencia a lo que no podían cubrir”.

Señala que muchos de los entrevistados hablaban del fin del barrio, “pues es un espacio donde ha habido muchos homicidios; van desapareciendo la vida callejera, ya no sale la gente en la noche, y los valores de respeto y empatía”.

Menciona que en 2021 hubo más de 3 mil desplazados de 14 ranchos de Zacatecas. “El crimen organizado entra a sus casas y se lleva a sus hijos para entrenarlos como sicarios, sin que las familias puedan hacer nada”.

Lomnitz concluye que en México existe una soberanía negativa. “El derecho de matar personas, extorsionarlas, desaparecerlas y controlar territorios, sin que nadie te detenga, es una forma de soberanía. El crimen no busca sustituir al Estado, sino parasitarlo”.

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