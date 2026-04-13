Cencropam atiende obra mural en tres puntos de la ciudad

El Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) inició los trabajos de conservación en obra mural ubicada en tres puntos de la Ciudad de México: Ciudad Universitaria, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Vivo del Muralismo de la SEP.

De acuerdo con Jacobo García, titular del Taller de Mural del Cencropam-INBAL, estos trabajos requerirán la intervención total de aproximadamente 140 metros cuadrados de obra mural durante los próximos tres meses, con el objetivo de concluir en julio, como parte de su programa anual de conservación y restauración, con la participación de al menos 16 especialistas del Taller de Mural.

Los trabajos incluirán la atención de la obra El retorno de Quetzalcóatl, de José Chávez Morado, que se ubica en la fachada sur de la Biblioteca Luis Unikel, en la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria.

La fundición de Diego Rivera Especial

Al respecto, el Cencropam detalló que, “como parte de una primera etapa de intervención, se lleva a cabo el retiro de teselas en la superficie del espejo de agua, acción fundamental para atender la problemática detectada y preparar las siguientes fases de conservación”.

Por otro lado, este centro inició acciones de conservación preventiva en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, específicamente en el mural de José Clemente Orozco que se ubica en la Escalera Principal del Patio Grande, con el objetivo de estabilizar las condiciones del inmueble y atender factores de riesgo.

En el caso del Museo Vivo del Muralismo, abundó, se atienden los murales “La fundición” y “Agrimensura”, de Diego Rivera, los cuales “recibirán acciones puntuales de conservación preventiva para atender un impacto localizado, así como la limpieza de depósitos de excretas.

Además, colocará la placa correspondiente al mural “La maestra rural”, en el edificio sede de la SEP.

Estos trabajos, abundó la dependencia a través de un comunicado, forman parte de los trabajos realizados para atender, preservar y salvaguardar el patrimonio mural integrado a inmuebles históricos, educativos y culturales de alta relevancia, mediante procesos de conservación preventiva, seguimiento técnico y atención especializada.

Estos tres proyectos, apuntó, “se desarrollan conforme a una programación previa, como parte de las labores habituales del organismo y en colaboración con las instituciones poseedoras de los murales, en este caso la UNAM y la SEP.

En vilo su restauración

En días pasados, Excélsior reportó que cerca de 50 trabajadores del Cencropam enviaron una misiva a la directora del INBAL, Alejandra de la Paz, en la que exigieron conservar su actual sede —en San Ildefonso 60, Centro Histórico, que ocupan desde 1988—, y no ser trasladados a la Bodega Nacional de Arte, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Dicha carta, obtenida por Excélsior, fue enviada el pasado 13 de marzo y argumenta que el cambio de sede es “una imposición unilateral de las autoridades, pese a que en las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente del INBAL”.

En respuesta, la dependencia aseguró que iniciaría “un proceso de diálogo” con los trabajadores “para conocer las preocupaciones de quienes han expresado su rechazo a ser reubicados". En días recientes, las autoridades convocaron a los trabajadores a un recorrido, pero aún están en proceso de revisión de las instalaciones y de que no exista contaminación en dicho suelo, dado que parte de las instalaciones ocuparán la antigua fábrica de armas.