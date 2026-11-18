El Museo Frida Kahlo-Casa Azul reconoció ayer, en un comunicado, que “existe una carpeta de investigación que reúne información sobre diversas obras, entre ellas Congreso de los pueblos por la paz, ante lo cual las autoridades mexicanas competentes ya atienden el asunto y continúan dando seguimiento a la investigación”.

Sin embargo, el recinto no aclaró qué autoridades son las que realizan la indagación ni cuántas obras integran el expediente o si en éste se encuentra también el óleo Frida en llamas (1954), que estaría en una colección privada de EU, junto con las 12 páginas del diario de Frida que habrían sido arrancadas y que hoy están desaparecidas, como documentó Hilda Trujillo desde abril de 2025.

Las autoridades de la Casa Azul sólo repitieron que, en octubre de 1952, Frida Kahlo pintó Congreso de los pueblos por la paz y que, ante la subasta de la obra, prevista para ayer en Christie’s, Nueva York,

el Museo Frida Kahlo da seguimiento al caso como parte de su compromiso con la preservación y el conocimiento del legado de la artista”.

También detalló que, de forma paralela, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que, por conducto de su área jurídica, solicitó a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la pintura, tal como lo reportó el INBAL en sus redes sociales.

Sin embargo, ninguna de las autoridades culturales aclaró si la indagación ocurrió hasta que el colectivo hizo la denuncia publicada en Excélsior el pasado lunes o si ésta fue tramitada con antelación.