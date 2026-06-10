¿Tus hijos no leen? Estos espacios en CDMX pueden cambiarlo todo

¿Quieres acercar a tus hijos a la lectura y no sabes por dónde empezar? Una de las mejores formas de despertar su amor por los libros es hacerlo desde temprana edad. Puedes llevarlos a bibliotecas infantiles o a librerías donde tengan la libertad de elegir el ejemplar que más llame su atención.

En la Ciudad de México existen espacios pensados especialmente para niñas y niños, donde la lectura se convierte en una aventura llena de imaginación, aprendizaje y diversión. Estos son algunos lugares ideales para compartir tiempo en familia mientras fomentas este hábito que puede acompañarlos toda la vida.

Bibliotecas y librerías para niños CDMX

Biblioteca Pública José Martí

Esta biblioteca cuenta con un espacio especialmente diseñado para los más pequeños, con un acervo integrado por cuentos, libros infantiles y materiales pensados para despertar su curiosidad.

Además de ofrecer un ambiente tranquilo y acogedor, brinda la oportunidad de que niñas y niños disfruten de la lectura mientras comienzan a desarrollar este importante hábito desde edades tempranas.

Ubicación: Veracruz s/n, Tizapán San Ángel, Progreso, Álvaro Obregón, 01090, Ciudad de México.

Bibliotecas y librerías para niños CDMX Foto: Secretaría de Cultura

Sala infantil de la Biblioteca José Vasconcelos

Si buscas un lugar donde los niños puedan acercarse a los libros de una manera dinámica, este espacio es ideal. La sala infantil está dirigida a niñas y niños de 0 a 12 años y ofrece lecturas, talleres y actividades especialmente diseñadas para ellos.

Además, cuenta con una sala para la primera infancia destinada a pequeños de 0 a 5 años, por lo que incluso los bebés pueden tener sus primeras experiencias con el mundo de los libros.

Ubicación: Eje 1 Norte s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Biblioteca de México

Este emblemático recinto resguarda más de 900 mil ejemplares y también tiene opciones dedicadas a los lectores más jóvenes.

Cuenta con una sala infantil, una bebeteca para niñas y niños de 0 a 3 años, así como una ludoteca y literatura especializada para pequeños de entre 5 y 12 años. Gracias a sus actividades, los libros se convierten en una experiencia cercana y divertida para toda la familia.

Ubicación: Plaza de la Ciudadela 4, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06040, Ciudad de México.

El Sótano de los Niños

Con un amplio catálogo infantil, este espacio ofrece opciones de lectura para todas las edades y gustos. Desde libros para bebés hasta historias para lectores más experimentados, aquí encontrarás colecciones pensadas para acompañar cada etapa de la infancia.

Es una excelente opción para permitir que los pequeños elijan el libro que desean llevar a casa y descubran nuevas historias a su propio ritmo.

Ubicación: Av. Miguel Ángel de Quevedo 209, Romero de Terreros, Coyoacán. La estación Quevedo del Metro es la más cercana.

Librería Orion Kids

Este lugar es perfecto para que niñas y niños exploren y escojan sus propias lecturas, gracias a su acervo especializado en temas dirigidos a la infancia.

Además de libros para distintas edades, también ofrece artículos como tote bags, muñecos y otros detalles que complementan la experiencia y hacen de cada visita un momento especial.

Ubicación: Tonalá 257B, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, Ciudad de México. Se encuentra a aproximadamente 12 minutos de la estación Campeche del Metrobús Línea 1.

La lectura tiene el poder de llevar a los niños a otros mundos, ayudarles a comprender mejor su entorno y fortalecer su imaginación. Visitar estos espacios puede convertirse en una tradición familiar que, además de crear recuerdos inolvidables, fomente un hábito que los acompañará durante toda la vida.