El escritor, cronista y crítico literario jalisciense José Luis Martínez (1918-2007) coleccionó más de 100 mil unidades de información que retratan su pensamiento y su obra.

En 2011, la Biblioteca de México puso en marcha un proyecto de rescate de las bibliotecas personales de las principales figuras intelectuales de finales del siglo XX, entre las que destacan Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Alí Chumacero, Carlos Monsiváis y José Luis Martínez.

BIBLIOTECA JOSÉ LUIS MARTÍNEZ: Joyas documentales del mundo literario Roberto Rodríguez Rebollo

Las bibliotecas personales suelen ser conocidas por los expertos como aquellas reunidas por un individuo a lo largo de su vida, principalmente, por intereses intelectuales.

En ese sentido, el acervo bibliográfico perteneciente a José Luis Martínez es considerado uno de los más amplios para el estudio del llamado Boom latinoamericano.

Lo que hizo aquí el bibliófilo es una arquitectura editorial, en la que podemos apreciar una estructura de pensamiento que nos permite adentrarnos en una biblioteca personal que es una pasión de vida”, aseveró Javier Rolando Castrejón Acosta, coordinador de las bibliotecas personales de la Biblioteca de México, en entrevista con Excélsior.

Poesía, literatura, historia, filosofía, así como sus obras propias, son parte de las temáticas contenidas en la vasta colección de libros, revistas, periódicos, suplementos, recortes, cartas, fotografías y objetos que conforman la biblioteca personal del escritor y ensayista.

Además, parte de los documentos que Martínez utilizó para la investigación de sus textos sobre el conquistador español Hernán Cortés.