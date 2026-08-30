19 artistas mexicanos evocan en España a la muerte y las experiencias que la rodean

Fundación Casa de México en España exhibirá La muerte nuestra de cada día. Una mirada contemporánea desde el heliograbado, una exposición colectiva que reúne a 19 artistas mexicanos de distintas generaciones y trayectorias, quienes desarrollaron obras en torno a la muerte y las experiencias que la rodean: la ausencia, el duelo, la memoria, la desaparición, la identidad y la transformación de los cuerpos y los territorios.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita del 9 de septiembre al 15 de noviembre.

Curada por Edgar Alejandro Hernández y producida en colaboración con el taller Helio TM y Pilar Goutas, la propuesta museográfica integra 31 obras creadas especialmente.

Las piezas se presentan en diversos tamaños y formatos. Predominan las impresiones sobre papel Hahnemühle de 350 g, así como procesos de chine collé, impresiones en papel japonés y matrices de heliograbado sobre cobre.

La muestra recupera una técnica histórica de reproducción de imágenes y la sitúa en el centro de una reflexión contemporánea. Foto: Graciela Iturbide/ Cortesía Fundación Casa de México en España

Algunas obras incorporan intervenciones con bordado, temple, plata o barniz de poliuretano. Esta diversidad de materiales y recursos evidencia las múltiples posibilidades expresivas del heliograbado dentro de la práctica artística contemporánea, detalla la Fundación en un comunicado.

Lejos de ofrecer una lectura folclórica o uniforme de la relación de México con la muerte, la exposición presenta aproximaciones íntimas, sociales y simbólicas. Algunas piezas parten de experiencias biográficas y pérdidas familiares; otras examinan los rituales funerarios, la violencia, la migración, la espiritualidad o las huellas que dejan quienes ya no están”, apunta el curador.

Las piezas fueron concebidas especialmente para la exposición, y/o recuperadas de archivos personales, para producirse mediante un proceso de colaboración entre los artistas y Helio TM, taller especializado en heliograbado ubicado en la Ciudad de México.

Este procedimiento fotomecánico permite transferir una imagen a una placa de cobre, trabajarla mediante diferentes procesos de grabado e imprimirla posteriormente sobre papel.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita del 9 de septiembre al 15 de noviembre, en España. Foto: Martín Soto/ Cortesía Fundación Casa de México en España

La colectiva recupera una técnica histórica de reproducción de imágenes y la sitúa en el centro de una reflexión contemporánea. La placa, la tinta, la presión y la huella adquieren un sentido que va más allá de lo técnico: se convierten en recursos para hablar de aquello que permanece, se transforma o desaparece.

Participan los artistas Andrea Aspe, Ángela Arziniaga, Arturo Fuentes, Carmen Mendoza, Cristina Kahlo, Cristóbal Gracia, Fernanda de Icaza, Gerardo González, Graciela Iturbide, Guillermo Espinosa, Héctor García, Martín Soto Climent, Maya Goded, Miguel G. Counahan, Piguame, Pilar Goutas, Santiago Borja, Tamara Goutas e Yvonne Venegas.