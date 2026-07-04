Sergio Vela: "Parsifal" de Wagner es un llamado a la compasión más vigente que nunca

Parsifal (1882), la última ópera del alemán Richard Wagner (1813-1883), “es una obra entrañable, inagotable, que implica la culminación de las reflexiones que animaron al compositor los últimos años de su vida”, afirma Sergio Vela en entrevista.

El director de escena y diseñador especializado en ópera, quien coordinó el estreno de Parsifal en México en 2024, tras 142 años de su estreno absoluto en Alemania, comenta que esta pieza ensalza la compasión.

“Hoy existe una gran necesidad de escuchar esta palabra y de vivirla; compasión significa padecer con el otro. Hay demasiado sufrimiento como para que cerremos los ojos”, considera.

Apasionado de la obra de Wagner, “en la que se recrean preponderantemente mitos y leyendas”, hizo posible la escenificación de esta ópera en el Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, en la primavera de 2024, como resultado de “un gran esfuerzo colectivo”.

Presentarán el libro La bella simplicidad. Memorias del Parsifal, Leonardo Curzio, Jesús Silva-Herzog Márquez, Fernando Fernández y Sergio Vela Foto: Cortesía Se habla Español

Vela estuvo a cargo de montar Parsifal en Brasil en 2013, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Wagner, y afinó esta versión, le hizo cambios y la adaptó a las condiciones espaciales del teatro guanajuatense.

“Una obra escénica no concluye. Se depura. No queda uno totalmente quieto. Sigues pensando en ella. Y las condiciones espaciales marcan cambios. En 2019 quería presentarla en Bellas Artes, pero las circunstancias no fueron favorables. Y el Teatro del Bicentenario nos recibió y todo salió bien”.

Descrito por la crítica como un gran acontecimiento en el mundo de la ópera mexicana, el musicólogo decidió reunir las memorias del proceso de trabajo detrás de Parsifal en el libro La bella simplicidad (Cataria/ Arte&Cultura) y en el documental Parsifal. Estreno en México, dirigido por Jaime Casanova; que se presentarán hoy, a las 12:00 horas, en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana (SCM).

Con este libro, Sergio Vela decidió dejar un testimonio de la complejidad que hay detrás de hacer ópera. Foto: Cortesía Se habla Español

“Nos acercamos lo más que pudimos a esa obra de arte total. Esta labor de divulgación es para continuar con la llama de Parsifal encendida, aunque las funciones hayan concluido. Queremos preservar para la memoria y la posteridad ese esfuerzo colectivo que involucra al reparto, los técnicos, los organizadores y diversos colaboradores”, agrega.

El volumen, editado por Fernando Fernández, miembro, igual que Vela, del SCM, reúne los materiales que dieron forma a la producción: dirección musical, diseño técnico, coreografía, vestuario, maquillaje, proyecciones y producción escénica; acompañados por un amplio conjunto de fotografías, storyboards, planos, dibujos, partituras, documentos de trabajo y reseñas periodísticas.

“Es dejar testimonio de la complejidad que hay detrás de hacer ópera. No se vislumbra en la posibilidad de que haya una reposición. Y quizá no haya un teatro en México interesado en presentarla en este momento; pero se puede escenificar en el extranjero. Está producida. Y el vestuario y la escenografía están guardados en el Teatro del Bicentenario”.

Leonardo Curzio, Jesús Silva-Herzog Márquez, Fernández y Vela presentarán el título; y los materiales estarán disponibles en línea de manera gratuita.