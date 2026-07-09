Conoce el extraño amor de Nikola Tesla: la historia de la paloma que nunca olvidó y se convirtió en un extraño romance con el inventor. El genio serbio que regaló al mundo los cimientos de la red eléctrica moderna, pero que pasó el ocaso de su existencia en una reclusión íntima.

Uno de los capítulos más enigmáticos en la biografía de las mentes brillantes pertenece a Nikola Tesla; a menudo recordado como el arquetipo del científico loco o el visionario incomprendido que desafió el monopolio comercial de Thomas Edison, Tesla poseía una mente que operaba en frecuencias inalcanzables para el ciudadano común.

No obstante, mientras sus proyectos energéticos se desvanecían por falta de financiamiento y sus patentes pasaban a manos de terceros, el inventor encontró un refugio emocional completamente inesperado en las calles de Nueva York y en las palomas.

La relación de Nikola Tesla con una paloma blanca específica no fue un simple pasatiempo, sino una de las confesiones más profundas y misteriosas de toda su vida. Este idilio platónico ofrece una ventana fascinante hacia la compleja psicología de un hombre que prefirió descifrar las leyes del universo antes que entablar vínculos sociales convencionales.

La historia de Nikola Tesla y su paloma blanca Reddit

El ‘romance’ entre una paloma y Nikola Tesla

Nikola Tesla comenzó a dedicar gran parte de su tiempo libre a alimentar a las palomas que revoloteaban por el Bryant Park y las inmediaciones de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Tesla gastaba parte de su limitado presupuesto en comprar semillas de alta calidad y preparaba mezclas especiales en su propia habitación para alimentar a sus visitantes alados.

Entre las cientos de aves que acudían a su llamado, hubo una que capturó por completo la atención del científico. Se trataba de una paloma de un plumaje blanco; respondía a sus silbidos y mostraba una familiaridad que rompía con el recelo natural de estos animales.

El ave se convirtió en la compañera constante de sus jornadas de diseño; volaba directamente al interior de la habitación del Hotel New Yorker, donde pasó los últimos diez años de su vida en la habitación 3327.

Se posaba sobre su escritorio de trabajo mientras él trazaba intrincados diagramas mecánicos o descansaba plácidamente sobre sus hombros mientras el inventor le hablaba en un tono suave y pausado.

El testimonio más fidedigno sobre esta relación quedó registrado gracias al periodista John J. O'Neill, un amigo cercano y biógrafo oficial del científico. En una de sus tantas conversaciones, Tesla se sinceró sobre la profundidad de los sentimientos que guardaba por la paloma:

Yo la amaba como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba a mí. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida.

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El amor de Tesla por las palomas

El compromiso de Tesla con las palomas llegó a tal extremo que modificaba su propia agenda para asegurar su bienestar. Si el inventor se encontraba indispuesto o demasiado débil para salir a los parques, contrataba los servicios de botones del hotel o mensajeros externos para que acudieran en su representación a distribuir el alimento en las zonas habituales.

Incluso diseñó un pequeño hospital improvisado en su ventana: si alguna paloma llegaba herida o con un ala fracturada, el genio utilizaba sus conocimientos para entablillar los miembros de los animales, cuidándolos durante semanas hasta que recuperaran la capacidad de volar por cuenta propia.

La predilección de Tesla por los animales no solo fue en la vejez, ya que en la infancia había tenido un amor desbordante por Macak, el gato de la familia. De hecho, el inventor atribuía su fascinación por la electricidad al día en que, siendo un niño, acarició el lomo de Macak y observó cómo el pelaje del felino desprendía una estela de chispas debido a la estática.

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El fin de la historia entre Tesla y su paloma blanca

Una noche de 1922, Nikola Tesla se encontraba recostado en su cama en la oscuridad de la noche, sumergido en sus habituales resoluciones de problemas matemáticos, cuando la paloma blanca voló a través de la ventana abierta.

El científico supo de inmediato que algo andaba mal; el ave no se posó con su habitual vivacidad, sino que se arrastró pesadamente por el escritorio. Al observarla de cerca, el científico se percató de que el animal estaba perdiendo la vida.

La criatura que había sido su faro emocional durante años había acudido a su habitación no en busca de alimento, sino para pasar sus últimos instantes junto al hombre que la había protegido.

Tesla aseguró que, en el instante preciso en que el ave exhaló su último aliento, de sus ojos brotó un haz de luz de una intensidad descomunal. Según sus pensamientos, esto debió ser un mensaje cósmico y, cuando esa luz se extinguió, algo dentro de su propio ser murió simultáneamente.

Sus allegados coincidieron en que, tras el fallecimiento de la paloma blanca, el semblante de Tesla cambió ostensiblemente; sus deseos de emprender nuevas investigaciones decayeron drásticamente y su mirada adquirió un aura nostálgica que lo acompañó hasta su muerte en enero de 1943.

El extraño amor entre Nikola Tesla y la paloma blanca nos cuenta cómo un hombre extraordinario que, a pesar de haber transformado la faz tecnológica de la Tierra, consideró que el mayor hito de toda su existencia había sido ganarse la confianza y el afecto sincero de un ave.