OAXACA,Oax.- A partir de hoy, jueves 9 de julio, en el espacio expositivo IsolaSET, en Milán, Italia, estará disponible la muestra Horizontes, que reúne obras de cuatro artistas oaxaqueños: Fulgencio Lazo (1966, El Paraíso, Oaxaca), Víctor Cha’ca (1948, Juchitán de Zargoza, Oaxaca), Manuel Miguel (1985, Sierra Norte de Oaxaca) y Xavier Scherenberg (1973, Oaxaca, Oaxaca).

Su arte da lugar a un diálogo entre diferentes generaciones de creadores con trayectorias artísticas, lenguajes expresivos y procesos creativos distintos, pero que comparten una estrecha relación con su tierra de origen.

EXHIBEN ARTE DE OAXACA EN MILÁN Cortesía Víctor Cha´ca

La exposición realizada por el Consulado General de México en Milán, en colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la Región de Lombardía, La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Galería Alkaro 21.

Horizontes ofrece al público italiano una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo de Oaxaca, una de las expresiones culturales más dinámicas y reconocidas de México. A través de una pluralidad de perspectivas y sensibilidades artísticas, la exposición crea un espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

El título evoca el horizonte como límite visible de la mirada y, al mismo tiempo, como lugar simbólico de encuentro entre el cielo y la tierra. Una metáfora de las múltiples perspectivas artísticas que invita al visitante a explorar nuevas formas de interpretar la realidad, la memoria y la identidad.

EXHIBEN ARTE DE OAXACA EN MILÁN Cortesía Víctor Cha´ca

La iniciativa contribuye a valorar la riqueza y la vitalidad del arte contemporáneo mexicano, profundamente arraigado en las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, abierto al diálogo con el mundo. Las obras expuestas invitan a descubrir la diversidad, la creatividad y la fuerza expresiva de un México contemporáneo, sin perder el vínculo con sus raíces.

La exposición estará abierta al público hasta el 28 de julio, de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, en IsolaSET, en Palazzo Lombardia, Milán, Italia.