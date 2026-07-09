Exhiben arte de Oaxaca en Milán
Descubre cómo cuatro artistas oaxaqueños llevan el arte contemporáneo de México a Milán con la exposición Horizontes, abierta al público hasta el 28 de julio.
OAXACA,Oax.- A partir de hoy, jueves 9 de julio, en el espacio expositivo IsolaSET, en Milán, Italia, estará disponible la muestra Horizontes, que reúne obras de cuatro artistas oaxaqueños: Fulgencio Lazo (1966, El Paraíso, Oaxaca), Víctor Cha’ca (1948, Juchitán de Zargoza, Oaxaca), Manuel Miguel (1985, Sierra Norte de Oaxaca) y Xavier Scherenberg (1973, Oaxaca, Oaxaca).
Su arte da lugar a un diálogo entre diferentes generaciones de creadores con trayectorias artísticas, lenguajes expresivos y procesos creativos distintos, pero que comparten una estrecha relación con su tierra de origen.
La exposición realizada por el Consulado General de México en Milán, en colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la Región de Lombardía, La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Galería Alkaro 21.
Horizontes ofrece al público italiano una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo de Oaxaca, una de las expresiones culturales más dinámicas y reconocidas de México. A través de una pluralidad de perspectivas y sensibilidades artísticas, la exposición crea un espacio de encuentro, diálogo y reflexión.
El título evoca el horizonte como límite visible de la mirada y, al mismo tiempo, como lugar simbólico de encuentro entre el cielo y la tierra. Una metáfora de las múltiples perspectivas artísticas que invita al visitante a explorar nuevas formas de interpretar la realidad, la memoria y la identidad.
La iniciativa contribuye a valorar la riqueza y la vitalidad del arte contemporáneo mexicano, profundamente arraigado en las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, abierto al diálogo con el mundo. Las obras expuestas invitan a descubrir la diversidad, la creatividad y la fuerza expresiva de un México contemporáneo, sin perder el vínculo con sus raíces.
La exposición estará abierta al público hasta el 28 de julio, de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, en IsolaSET, en Palazzo Lombardia, Milán, Italia.