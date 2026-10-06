“Atrapar un fantasma con guantes de futbol” aborda el divorcio desde la mirada infantil

XALAPA, Ver.— La compañía xalapeña Nosotros, ustedes y ellos presentará este sábado 10 de octubre la obra Atrapar un fantasma con guantes de futbol, en el marco del Festival Esencia Xalapeña 2026. La propuesta escénica, escrita y dirigida por la dramaturga Lucila Castillo, aborda el impacto de la separación de los padres desde la perspectiva de la niñez.

A través del lenguaje plástico del teatro de títeres y máscaras, la producción de esta puesta en escena relata la historia de Julio, un niño que, ante el quiebre de la dinámica familiar, percibe cómo su voz disminuye progresivamente mientras los muros de su hogar se hacen cada vez más y más distantes.

Ese desplazamiento físico y simbólico es la puerta para abordar, de manera cuidadosa, el divorcio desde la mirada infantil, cómo se vive la separación de los padres, cómo se procesa el miedo, la confusión y el silencio, y al mismo tiempo, cómo los espacios como la escuela, la comunidad y la familia pueden acompañar a quienes viven la separación parental durante ese doloroso y complicado tránsito.

Uno de los temas que aborda la puesta en escena "Atrapar un fantasma con guantes de futbol" es cómo los niños sienten que su voz ya no se escucha mientras que los muros del hogar se hacen cada vez más distantes. Foto: Cortesía Nosotros, ustedes y ellos.

Aunque está dirigida principalmente a público infantil, la pieza está construida para que jóvenes y adultos dialoguen con el tema y reconozcan su impacto emocional

Es un tema fundamental para dialogar con los niños, para que puedan comprender estos procesos y abordarlos de mejor manera tanto en el entorno escolar como en su comunidad”, señaló el actor Rodrigo González Hidalgo, integrante del elenco junto a Erandi Martínez y Edgar Ponce.

Fundada en 2013 en la capital veracruzana, la agrupación xalapeña Nosotros, ustedes y ellos cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de dramaturgia contemporánea orientada a públicos jóvenes e infantiles a nivel nacional.

La función se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Teatro J.J. Herrera de la ciudad de Xalapa. Los boletos están disponibles en preventa a través de la plataforma Boletópolis y en las redes sociales de la agrupación.