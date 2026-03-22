Arte, sonido y tecnología dialogan en el Centro de Cultura Digital; inauguran exposición

La exposición internacional de arte contemporáneo Planeta Complejo. Diversidad se inauguró ayer en el Centro de Cultura Digital (CCD), luego de recorrer instituciones, galerías y festivales musicales en diversos países de Europa y Latinoamérica.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura federal, destacó en la ceremonia que “la diversidad es el motor de la creación contemporánea. Esta exposición muestra cómo el arte, la tecnología y el sonido se encuentran para imaginar nuevas formas de entender el presente y construir futuros posibles”.

Con la curaduría de Pedro Castillo y Manolo Cocho, la muestra reúne arte sonoro, obras audiovisuales y piezas fotográficas creadas por más de 250 artistas procedentes de 56 países, con el propósito de examinar la relación entre identidades culturales, procesos sociales y globalización, informó la dependencia.

La exhibición es una colaboración con MUSLAB –red internacional dedicada al arte contemporáneo, con énfasis en prácticas sonoras y audiovisuales–, que enriquece la escena cultural de cada localidad a la que llega al promover la exploración y la experimentación en el campo del sonido, la música electrónica, la fotografía y el videoarte.

Cocho resaltó por su parte a la diversidad como eje central de la exposición, ya que revela las formas en que la creación artística responde frente a escenarios de cambio constante y acelerado, además de que es el motor principal para generar nuevas mutaciones, intercambios y posibilidades de existencia, tanto en los ecosistemas naturales como en los culturales.

La diversidad es una condición y una característica esencial en los ecosistemas para que exista la evolución, ocurra el intercambio genético y se propicie la capacidad de sobrevivir ante un entorno cambiante o de emergencias”, señaló Cocho.

SE DESPIDEN LAS PENÍNSULAS LECTORAS

Tras ocho días de actividades, hoy concluye la 14 edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), que exhibe unos diez mil títulos de 500 sellos y tiene como invitada a la Universidad Autónoma de Baja California, bajo el lema de Penínsulas lectoras. Organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán, la fiesta editorial más importante del sureste mexicano espera recibir unos 250 mil visitantes, informaron.

-Virginia Bautista

cva*