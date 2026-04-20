Andrea Bocelli y Fundación SimiREDI recaudan millones para una causa noble

La Gala con causa de Fundación SimiREDI y la participación de Andrea Bocelli, reunió a más de tres mil personas en México con un objetivo claro: recaudar fondos para ampliar la atención a personas con discapacidad que viven en situación de pobreza.

Organizada por Fundación del Dr. Simi y Fundación SimiREDI, la gala se realizó en Jardines de México y combinó experiencias culturales, música en vivo y una subasta solidaria.

Andrea Bocelli y Fundación SimiREDI: Qué es la gala y cuánto dinero recaudó Cortesía: Fundación SimiREDI

¿Qué es la Gala con causa de Fundación SimiREDI?

La Gala con causa de Fundación SimiREDI es un evento benéfico que busca reunir recursos para fortalecer los Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad “Víctor González Dr. Simi”.

Estos espacios están enfocados en brindar atención a personas que viven en condiciones vulnerables y que requieren servicios de rehabilitación.

Andrea Bocelli y Fundación SimiREDI: Qué es la gala y cuánto dinero recaudó Cortesía: Fundación SimiREDI

Durante la noche, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, destacó que la meta es seguir ampliando esta red de apoyo en el país.

Andrea Bocelli en México: el momento más esperado de la gala

Uno de los momentos más comentados de la Gala con causa de Fundación SimiREDI fue la presentación del tenor Andrea Bocelli, quien ofreció un concierto especial al aire libre.

Además del espectáculo principal, la gala incluyó recorridos por jardines temáticos, música en vivo con Big Band Jazz de México, la presentación del grupo Il Tenore y un cóctel ambientado con piano en vivo.

Andrea Bocelli y Fundación SimiREDI: Qué es la gala y cuánto dinero recaudó Cortesía: Fundación SimiREDI

¿Cuánto se recaudó en la Gala con causa de Fundación SimiREDI?

La Gala con causa de Fundación SimiREDI logró recaudar más de 2 millones 185 mil pesos a través de una subasta de experiencias.

Entre las opciones destacaron: viajes internacionales, experiencias exclusivas en México y encuentros personalizados. Este monto será duplicado por Víctor González Torres, lo que permitirá ampliar el alcance del proyecto.

Nuevos centros SimiREDI en México: dónde estarán

Gracias a lo recaudado en la Gala con causa de Fundación SimiREDI, se contempla la construcción de tres nuevos centros de rehabilitación en Baja California, Ciudad de México y Guerrero. Con esto, la red alcanzaría un total de 13 centros en operación en el país.

Andrea Bocelli y Fundación SimiREDI: Qué es la gala y cuánto dinero recaudó Cortesía: Fundación SimiREDI

¿Por qué es importante esta gala en México?

En México, más de 9 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas sin acceso a servicios de rehabilitación adecuados.

Por eso, la Gala con causa de Fundación SimiREDI busca generar recursos, pero también visibilizar la necesidad de ampliar estos servicios. El enfoque no solo está en la atención médica, sino en la inclusión y el acompañamiento a largo plazo.

La Gala con causa de Fundación SimiREDI refleja un esfuerzo por sumar a distintos sectores, empresarial, cultural y social, en torno a una misma causa.