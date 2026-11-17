El escritor y psicólogo mexicano Javier Alonso López Chávez, conocido como Alonzo López, presenta La sociedad viral, un ensayo publicado por Alfabética Ediciones que explora cómo las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial influyen en la manera de pensar, sentir y relacionarse de las personas.

Una persona revisa su celular por quinta vez para saber cuántas reacciones recibió su última publicación. Otra pasa varios minutos viendo videos sin recordar exactamente qué acaba de consumir. Alguien más termina el día emocionalmente agotado después de presenciar discusiones, tragedias y experiencias de desconocidos a través de una pantalla.

Son escenas ordinarias que revelan una inquietud: quizá el efecto más profundo de la vida digital sea aquel que pasa inadvertido.

El impacto de las redes sociales que pasa inadvertido

La conexión permanente se ha vuelto tan cotidiana que resulta difícil percibir cómo transforma la relación de las personas con su entorno. Las experiencias se miden por las reacciones que generan, las emociones viajan de pantalla en pantalla y mantenerse visible parece cada vez más importante. Conductas que hace unos años habrían sorprendido hoy forman parte de la rutina.

"Nos acostumbramos tanto a vivir conectados que dejamos de preguntarnos cómo está cambiando nuestra manera de sentir, pensar y relacionarnos. El verdadero impacto de las redes sociales quizá no esté en lo que hacemos dentro de ellas, sino en lo que ocurre con nosotros cuando apagamos la pantalla", señala Alonzo López, autor de La sociedad viral.

El libro combina situaciones cotidianas con investigaciones académicas para examinar la influencia de las plataformas digitales en la experiencia humana. Sus reflexiones abarcan desde la necesidad de aprobación en redes sociales hasta la relación con la inteligencia artificial, dentro de una transformación cultural que continúa incluso cuando las personas dejan de mirar la pantalla.

Un ensayo mexicano sobre los desafíos de la cultura digital

La sociedad viral combina perspectivas de la psicología, la comunicación y las ciencias cognitivas para abordar las transformaciones de la vida contemporánea. Su autor, Javier Alonso López Chávez (Alonzo López), es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Gestión de la Cultura y doctorante en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica.

La publicación cuenta con dictamen académico bajo la modalidad de doble ciego y fue aprobada por el Comité Editorial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

La sociedad viral está disponible en Amazon México y en librerías como Gonvill, la Librería Carlos Fuentes y La Libre del ITESO.

El libro también forma parte del programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, donde se presentará el 1 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón 7, planta alta, Área Nacional de Expo Guadalajara.