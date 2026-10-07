Alas y Raíces suma tres libros que abordan el duelo, los prejuicios y el amor propio

El duelo, la esperanza, la amistad, los prejuicios y el amor propio son los temas que abordan los tres libros que acaban de incorporarse al acervo editorial del programa Alas y Raíces: Caperucita Loba, Caperucita Roja, de Carmen Corrales, La otra niña, de Valeria Loera y Ella está en todas partes de Fabián Tapia.

Diana Eugenia Bastida, jefa de departamento editorial de Alas y Raíces, destacó que los tres títulos fueron seleccionados de las convocatorias Las otras tintas y Alas de lagartija, por un jurado profesional.

“Los tres tienen una intención social muy importante para la infancia y la adolescencia. Cuentan historias que a explorar y reflexionar sobre otras miradas que habitan el mundo”, comentó durante la presentación en el Centro Cultural Michoacán de la UNAM, donde estuvieron los autores.

Sobre Caperucita Loba, Caperucita Roja, Corrales detalló que “es la historia de amistad entre una niña y una lobita, pues para ellas las diferencias no importan, aunque sus papás piensen distinto. Esta adaptación habla de dejar atrás los prejuicios y abrir nuestro corazón a los demás”.

"Caperucita Loba, Caperucita Roja", de Carmen Corrales. Foto: Cortesía Alas y Raíces.

Loera, quien ya había sido seleccionada en una edición previa, ahora entrega su primera novela corta, La otra niña, “sobre la forma en la que aprendemos a relacionarnos con nuestro propio cuerpo y la imagen que tenemos de él basada en los juicios estereotipados ajenos”.

Y Tapia abordó, en Ella está en todas partes, la pérdida y el duelo a través de la vida de Ares.

"Ella está en todas partes", de Fabián Tapia, aborda el duelo. Foto Cortesía: Alas y Raíces.

“Un chico que pierde violentamente a su madre y trata de comprender y atravesar el duelo resignificando muchas cosas en su familia, en su escuela y con sus amistades. Es un libro sobre poder encontrar la esperanza en los tiempos más oscuros”.

Los títulos pueden descargarse de manera gratuita en el Librero Digital de Alas y Raíces (https://alasyraices.gob.mx/librerogeneral.html).