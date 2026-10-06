16 compositoras mexicanas del siglo XIX llegan a Francia y España con "Raigambre"

La compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada llevará a Francia y España la obra inédita de 16 compositoras mexicanas con la presentación internacional de su proyecto sonoro Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico, que incluirá cinco galas en foros como la Maison du Mexique, en París; el Consejo de Europa, en Estrasburgo; la Fundación Casa de México en España, en Madrid; el Reial Cercle Artístic, en Barcelona, y la Universidad de Granada.

El proyecto –para piano solo y para voz y piano– busca reivindicar la participación de las mujeres en la creación musical mexicana y contribuir a la recuperación de un repertorio que, pese a su riqueza artística e histórica, permaneció durante décadas al margen de los circuitos de interpretación y de las narrativas tradicionales de la historia musical de México”, detalló a Excélsior Carlos Reynoso, cofundador de la agrupación.

Además, aseguró que el título Raigambre refiere a ese cúmulo de raíces que dio origen a dicho álbum, que se puede escuchar en plataformas digitales, y que también juega con la idea de la madre, en especial de todas las compositoras que fungieron como madres de la canción mexicana, dado que ellas fueron las precursoras de que se hiciera esta música de concierto desde el siglo XIX y que se fue consolidando a lo largo del siglo XX”.

El proyecto sonoro "Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico" se presentará en París, Estrasburgo, Barcelona y Granada. Foto Cortesía: Ópera: Nuestra Herencia Olvidada.

Esto, debido a que

se suele omitir u olvidar la importante labor que tuvieron las compositoras en la consolidación de la canción mexicana de concierto, así que esta grabación busca poner en valor su obra y su labor artística y creativa”.

La presentación contará con la participación de la soprano Ana Rosalía Ramos, la mezzosoprano Rosa Muñoz y el pianista Fernando Saint Martin, además de la participación de la musicóloga Montserrat Pérez Lima, responsable de la investigación, curaduría y contextualización histórica del repertorio.

La compañía llevará este proyecto sonoro a Francia y España. Foto Cortesía: Ópera: Nuestra Herencia Olvidada.

Conocimos el trabajo de Montserrat Pérez Lima, quien trabaja mucho con obras de mujeres compositoras a nivel global, y le propusimos hacer una investigación en conjunto, pero sobre obras de compositoras mexicanas. Ella accedió e hizo una curaduría acudiendo a distintos archivos y haciendo una selección de estas 16 compositoras”, explicó Reynoso.

Y también destacó el trabajo de Fernando Carrasco, quien sumó un corpus de obras similares de años anteriores, aunque destacó que fue Pérez Lima quien hizo la curaduría de esta serie, entre las que se encuentran obras de Guadalupe Olmedo, Clotilde Crombé, María del Refugio Ponce, María Pérez Redondo, Beatriz Carrillo, María Fajardo y Leticia Euroza, entre otras.

El proyecto discográfico fue realizado en colaboración con el sello Urtext, bajo la dirección de la flautista Marisa Canales.