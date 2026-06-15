Vuelca un tráiler cargado con 17 toneladas de cemento y cal en la México-Puebla

Un tractocamión cargado con aproximadamente 17 toneladas de cemento y cal protagonizó un aparatoso accidente sobre la autopista México-Puebla, provocando afectaciones a la circulación con dirección a la Ciudad de México y generando importantes retrasos para miles de automovilistas.

Tome precauciones en el Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 095+100, de la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX. Atienda indicación vial”, advirtió en su cuenta la Guardia Nacional

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando otra unidad impactó por alcance al tráiler presuntamente debido al exceso de velocidad. El golpe provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la vialidad.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 36 de la autopista, una de las principales vías de comunicación entre Puebla y la capital del país.

La carga quedó esparcida sobre la carretera

Tras el impacto, la pesada unidad salió de su trayectoria y parte de la carga de cemento y cal quedó dispersa sobre el pavimento, bloqueando dos de los tres carriles disponibles para circular hacia la Ciudad de México.

La situación generó un severo cuello de botella vehicular durante varias horas, ya que únicamente quedó habilitado un carril para el tránsito de vehículos particulares y de transporte de carga.

En otro punto relacionado con el incidente, reportes locales señalaron que la unidad terminó fuera de la cinta asfáltica a la altura de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de Puebla, donde la caja seca quedó sobre una vialidad lateral y la cabina descendió hacia un desnivel cercano a instalaciones industriales de la zona.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el accidente se desplegó un operativo integrado por elementos de Protección Civil Municipal, personal de emergencia y efectivos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para prevenir riesgos adicionales y coordinar las labores de recuperación.

Las autoridades realizaron trabajos de mitigación debido al impacto de la unidad contra infraestructura fija y supervisaron el retiro seguro de la carga esparcida sobre la carretera.

Posteriormente, varias grúas especializadas participaron en las maniobras para reincorporar el tractocamión y liberar gradualmente la circulación.

El conductor salió ileso

A pesar de lo aparatoso del accidente, paramédicos que acudieron al lugar informaron que el operador del tráiler no sufrió lesiones de gravedad.

Luego de ser valorado médicamente en el sitio, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció bajo observación de las autoridades mientras continuaban las labores de atención al siniestro.

La volcadura provocó largas filas de vehículos y tiempos de traslado superiores a los habituales en dirección a la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes de tránsito antes de incorporarse a la autopista.

El incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al exceso de velocidad y a los accidentes por alcance en uno de los corredores carreteros con mayor flujo vehicular del país.