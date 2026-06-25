Vinculan a sujeto por violación y robo agravado contra adolescente en Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos “N” por su probable participación en los delitos de robo agravado y violación, en perjuicio de una adolescente de 17 años, cometidos en la alcaldía Tláhuac.

La víctima presentó una denuncia, en la que especificó que el pasado 21 de junio fue interceptada en la vía pública por un hombre que se desplazaba en bicicleta, quien la habría amenazado con un cuchillo para despojarla de su teléfono celular y agredirla sexualmente. Al percatarse de la presencia de vecinos de la zona, el agresor huyó del lugar.

Lo identificaron

Posteriormente, la víctima solicitó apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, identificaron a Juan Carlos “N” como el probable responsable y lograron su detención.

El imputado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX, quien integró la investigación y recabó dictámenes periciales, material videográfico y entrevistas como datos de prueba que presentó durante la audiencia celebrada el pasado 23 de junio de 2026.

Con base en estos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Juan Carlos “N” por los delitos de robo agravado y violación. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.