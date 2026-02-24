Reducen estacionamiento en el AICM; alternativa para llegar en Metrobús

Ante los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina llamó a los usuarios a evitar el acceso en auto y optar por el Metrobús.

La Semovi indicó que la remodelación en el Aeropuerto de la CDMX incluye sus tres estacionamientos, por lo que se ha reducido temporalmente la capacidad de cajones para autos en las terminales 1 y 2.

Ante ello, llamó a aquellas personas que tengan un vuelo programado en los próximos meses, evitar contratiempos con autos particulares y llegar de manera segura utilizando la línea 4 del Metrobús.

Ruta del Metrobús al AICM

Alternativa en Metrobús para llegar al AICM. Especial

La nueva ruta del Metrobús llamada Quetzalcóatl, conecta desde la estación Amajac, ubicada en esquina con Av. Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del AICM, pasando por el Centro Histórico y los principales puntos turísticos de la capital.

Esta ruta se distingue por la serpiente emplumada ubicada en ambos costades de las unidades y tiene un costo del servicio de 30 pesos.

La ruta Quetzalcóatl de la Línea 4, cuenta con 19 autobuses eléctricos y atraviesa puntos estratégicos como la Terminal de Autobuses TAPO, el Centro Histórico y avenida Paseo de la Reforma, lo cual mejor la conectividad para pasajeros locales y turistas.

El horario de este servicio es de lunes a sábado, de 4:30 a 00:00 horas y domingos de 5:00 a 00:00 horas.

Los puntos de ascenso y descenso de pasajeros para el Metrobús en el aeropuerto se ubican temporalmente en la puerta 7 de la terminal 1 y en la puerta 4 en la terminal 2.

Obras en el Aeropuerto CDMX

Alternativa en Metrobús para llegar al AICM. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Por las obras de remodelación en el Aeropuerto de la CDMX, los estacionamientos lucen abarrotados, con tiempos de espera de hasta 30 minutos por un lugar.

Cabe recordar que, desde el pasado 29 de enero, el AICM habilitó un estacionamiento alterno en la puerta seis del Estadio GNP, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, debido a los trabajos de remodelación del Aeropuerto, incluidos los estacionamientos, de cara al Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, esta alternativa registra afluencia mínima.

El espacio en el GNP ofrece servicio las 24 horas por un costo de 40 pesos por hora y un máximo de 350 por día, con traslado a las terminales del AICM completamente gratis.

Actualmente, las obras mantienen cerrados dos pisos de cada estacionamiento, lo que provoca saturación, sin espacios disponibles durante varios minutos.

*mvg*