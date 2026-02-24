Caen dos por disparar al aire durante fiesta patronal en Iztapalapa, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres de 23 y 18 años de edad luego de que presuntamente realizaran disparos al aire durante una fiesta patronal en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. En su poder les aseguraron dos armas de fuego.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad en un evento religioso, cuando escucharon detonaciones en la esquina de la calle Ejército Nacional y avenida de las Palmas.

Seguridad en Iztapalapa Especial

Disparos al aire

Al aproximarse al sitio, observaron a dos sujetos que portaban una pistola y efectuaban disparos al aire. Con las debidas medidas de seguridad, los oficiales los interceptaron y realizaron una revisión preventiva.

Como resultado, les aseguraron dos armas de fuego: una corta y otra arma tipo pluma, así como un cargador y cinco cartuchos útiles. Los detenidos no pudieron acreditar la legal portación de las armas.

Seguridad en Iztapalapa Especial

Por estos hechos, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Peligro de disparos al aire

Disparar al aire no es “echar balazos al cielo”, es una bomba de tiempo. La bala no se queda flotando… sube y luego baja con fuerza, y puede caerle a alguien en la cabeza, en el pecho o atravesar una lámina. Cada año hay personas lesionadas o muertas por “balas perdidas” que alguien lanzó disque por festejar.

En la Ciudad de México es delito grave hacer disparos al aire: te pueden detener, abrir carpeta de investigación y hasta terminar en prisión. Además, si alguien resulta herido o muere, el problema legal se vuelve muchísimo más serio.

Además, una bala ‘perdida’ puede alcanzar velocidades peligrosas, suficientes para matar. No es exageración. Así que recuerda no es tradición como se atreven todavía a decir algunos, no es diversión y no es inofensivo. Es un riesgo real para cualquier vecino que esté caminando, manejando o incluso dentro de su casa.

Si escuchas detonaciones, repórtalo al 911.

*bb