Reportan dificultades para consultar boletas; SEP revisa funcionamiento de la plataforma en CDMX

Luego de que algunos padres de familia reportaran dificultades para consultar las boletas de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026, autoridades educativas informaron que la plataforma continúa en operación y que realizarán una revisión de su funcionamiento en la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades consultadas por Excélsior, hasta el momento no existe un reporte de una falla general en el sistema. Indicaron que los problemas registrados podrían obedecer, en algunos casos, a dificultades para ingresar correctamente a la plataforma, aunque señalaron que continuarán revisando su funcionamiento y darán a conocer cualquier incidencia que detecten.

Para consultar la boleta, la SEP recomienda ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), capturar la CURP del alumno y seguir las instrucciones del portal. En el caso de la Ciudad de México, también puede utilizarse la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), que solicita la CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

El propio SIGED señala que las calificaciones dependen de la información que envían las autoridades educativas de las entidades y que, si los datos no aparecen o no coinciden con los resultados del alumno, los padres de familia deben comunicarse con el plantel escolar para verificar la información.