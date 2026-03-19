Detenido por robo de 7 vehículos de lujo queda vinculado a proceso

Por el robo de siete vehículos de lujo en la alcaldía Gustavo A. Madero, un sujeto fue vinculado a proceso tras ser acusado del delito de robo calificado, aunque es el único detenido por el atraco en el que participaron más personas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que las pruebas aportadas en contra de Víctor “N”, por su probable participación en el robo cometido en junio de 2025, fueron las suficientes para que se determinara su vinculación.

De acuerdo con la investigación, el imputado y otras personas armadas habrían ingresado al establecimiento en la colonia Nueva Vallejo, golpeado al guardia de seguridad y sustraído siete automóviles de alta gama”.

Captura en Morelos

En la investigación de la fiscalía capitalina, en la que se realizaron entrevistas y revisaron imágenes captadas por cámaras de la zona, se pudo identificar a Víctor “N”, por lo que se solicitó ante un juez la orden de aprehensión en su contra.

El operativo para detenerlo se realizó el 10 de marzo por agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en Cuernavaca.

Como resultado de la audiencia inicial realizada el 17 de marzo, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Víctor ‘N’ por el delito de robo calificado, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Cambio en investigación

Recientemente, la FGJ de la Ciudad de México informó que se implementó un nuevo modelo de investigación para combatir el delito de robo de vehículos y autopartes, en el que se combinan herramientas de inteligencia y coordinación interinstitucional, para poder concentrar capacidades, acelerar la integración de los casos y llevarlos adecuadamente integrados ante la autoridad judicial.

Para ello se establecieron agencias especializadas del Ministerio Público, así como un área judicialización rápida encargada de revisar y priorizar investigaciones que permitan solicitar órdenes de aprehensión o formular imputaciones.

Se implementaron tableros de seguimiento de objetivos prioritarios integrados por generadores de violencia o líderes de bandas dedicadas a este delito; un segundo tablero con otros objetivos, como operadores logísticos, receptadores e integrantes de células delictivas. Este mecanismo permite focalizar recursos de investigación, definir prioridades operativas y coordinar acciones entre la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Entre los primeros resultados destacan, de acuerdo con la FGJ, en enero y febrero se realizaron 31 cateos, cantidad 24 por ciento mayor con respecto a 2025, también se ejecutaron 63 órdenes de aprehensión, 46 por ciento más que el año anterior.

En febrero, la fiscalía capitalina presentó ante la autoridad judicial a 34 personas por delitos relacionados con el robo de vehículos, por hechos ocurridos entre 2017 y 2026 en 12 alcaldías, principalmente en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

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