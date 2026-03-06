Viernes de manifestaciones en CDMX; aquí las opciones viales

Para hoy viernes 6 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé que habrá al menos cuatro manifestaciones, una de ellas con presencia en tres puntos que podrían afectar tus trayectos a lo largo del día, por eso revisa las rutas y mira las alternativas viales.

Comité coordinador de Titulares Federales cesados por la Reforma Judicial

HORA: 08:30 hrs.

LUGAR:

* Palacio Nacional.

* Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN es el Máximo Tribunal de México. Junto con el Ejecutivo y el Legislativo conforma los tres poderes del Estado. Foto: Cuartoscuro

* Órgano de Administración Judicial (OAJ) en Avenida Revolución # 1508 Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Exigen Indemnización constitucional a la totalidad de las personas juzgadoras federales cesadas, Pago inmediato de pensiones complementarias pendientes a personas juzgadoras jubiladas y La no afectación a los derechos laborales del personal de la judicatura federal.

Opciones viales

En Palacio Nacional las rutas alternas son Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Norte Rayón y Anillo de Circunvalación para rodear el primer cuadro.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las opciones viales: Venustiano Carranza, Corregidora, República de El Salvador, José María Izazaga y Eje Central Lázaro Cárdenas para evitar la zona del Zócalo.

En el Órgano de Administración Judicial ubicado en Av. Revolución 1508, las vías alternas son Av. Insurgentes Sur, Barranca del Muerto, Río Mixcoac, Periférico Sur y Eje 7 Sur Félix Cuevas para rodear Guadalupe Inn.

LIBERACIÓN ANIMAL MX

HORA: 10:30 hrs.

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

JUZGADOS

MOTIVO: Exigen justicia para una perrita asesinada por una habitante de la alcaldía Coyoacán y piden que no haya impunidad en casos de maltrato animal.

Desvía por:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. José María Vértiz, Av. Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Eje 3 Sur Dr. Ignacio Morones Prieto para evitar la zona de Dr. Lavista en la colonia Doctores.

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Plaza de las Familias Buscadoras en Av. Niños Héroes # 130 Colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Evento Bordada Colectiva, en el que colgarán fotografías de sus familiares desaparecidos en las ramas de los árboles, como un acto de memoria y para exigir justicia para cada uno de ellos.

Madres buscadoras en CDMX.

Rutas alternas:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. José María Vértiz, Av. Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Eje 3 Sur Dr. Ignacio Morones Prieto para rodear la zona de Av. Niños Héroes en la colonia Doctores.

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Centro Nacional de Comunicación Social A.C. en Medellín # 33 Colonia Roma Norte alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Conferencia de prensa para informar sobre el plan de acción a seguir para exigir el cumplimiento de sus demandas: cancelación de las 200 órdenes de aprehensión que criminalizan injustamente a más de 400 defensores mazatecos, mujeres y hombres, fin a la criminalización y fabricación reiterada de delitos con base en 15 resoluciones de todos los niveles, la libertad absolutoria inmediata e incondicional del antropólogo mazateco y preso político de Eloxochitlán de Flores Magón y un alto al asedio y acoso de quienes defienden el territorio.

Alternativas de circulación:

Av. Insurgentes Sur, Av. Cuauhtémoc, Eje 2 Sur Querétaro, Eje 3 Sur Baja California y Av. Álvaro Obregón para evitar la zona de Medellín en la colonia Roma Norte.

*bb