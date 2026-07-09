Avanza estrategia vial de Cuajimalpa contra autos mal estacionados

Luego de la puesta en marcha de la estrategia “Movilidad con Orden”, la alcaldía de Cuajimalpa logró avances en la liberación de calles y el mejoramiento de la circulación en puntos clave de la demarcación.

El programa inició con el banderazo al agrupamiento de infraccionadoras de tránsito “Dianas”, integrado por 10 mujeres capacitadas para aplicar el Reglamento de Tránsito y apoyar el ordenamiento de calles, avenidas y zonas con alta carga vehicular.

La alcaldía reiteró que la estrategia no tiene un fin recaudatorio, pues los recursos por multas de tránsito no ingresan a la demarcación, sino a la Tesorería de la Ciudad de México.

La estrategia forma parte de un plan piloto coordinado con el Gobierno capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Control de Tránsito, en siete alcaldías, incluida Cuajimalpa.

De acuerdo con el balance más reciente, las “Dianas” realizaron infracciones, amonestaciones verbales y retiros de placas.

Además, vehículos fueron retirados de lugares prohibidos mediante apercibimiento verbal, sin necesidad de aplicar infracción.

La alcaldía señaló que los recorridos y la aplicación del Reglamento de Tránsito han permitido liberar calles y mejorar la movilidad en vialidades clave, principalmente en zonas donde el estacionamiento indebido, la doble fila y la invasión de espacios afectan la circulación.

Las autoridades informaron que continuarán los recorridos para mantener libres las calles, aplicar las infracciones correspondientes y reforzar la concientización entre automovilistas sobre la importancia de respetar el Reglamento de Tránsito.