Procesan a automovilista que llevaba 217 kilos de 'coca' en la México-Cuernavaca

Diego Edgar Colín Cruz fue vinculado a proceso por presuntamente transportar más de 217 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta que circulaba sobre la autopista México-Cuernavaca, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó al detenido ante un juez de control, quien declaró legal su captura.

Durante la audiencia inicial, la representación federal le formuló imputación por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Tras analizar los datos de prueba, el juzgador resolvió vincular a proceso a Colín Cruz. También le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

El juez concedió un plazo de dos meses para que la FGR concluya la investigación complementaria.

La detención ocurrió durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

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Los agentes instalaron un punto de revisión aproximadamente a la altura del kilómetro 5.4 de la autopista México-Cuernavaca, dentro de la alcaldía Tlalpan. En ese lugar observaron una camioneta que avanzaba con dirección a la Ciudad de México y cuyo conductor presuntamente intentó evadir la inspección.

Después de que los elementos de seguridad le marcaron el alto, Colín Cruz detuvo la unidad. Durante una primera revisión, los agentes descubrieron detrás del asiento varios paquetes rectangulares cubiertos con cinta canela.

Uno de los envoltorios estaba roto y permitía observar una sustancia blanca en polvo. Al inspeccionar con mayor detalle el vehículo, el personal de seguridad localizó un compartimiento oculto, tipo doble fondo, que se extendía hasta la batea de la camioneta.

En el interior fueron encontrados 217 paquetes con forma de ladrillo. Los análisis y el pesaje efectuados por las autoridades establecieron que contenían 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El acusado permanecerá bajo la medida cautelar decretada mientras continúan las investigaciones. Su responsabilidad deberá determinarse mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.