Brugada apoya a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa de EU

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán luego de que Estados Unidos le retirara la visa y le mandó un mensaje directo de solidaridad.

La mandataria capitalina aseguró que el hijo del expresidente López Obrador es un compañero que “ha trabajado y acompañado la transformación durante años” y destacó su compromiso con la justicia y la democracia.

Brugada también cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y consideró que el retiro de visas se está utilizando como una forma de presión política. Además, criticó que desde la oposición se celebren este tipo de decisiones tomadas desde el extranjero.

“Lo más grave es la triste celebración de la derecha de cada intento de injerencia por parte de potencias extranjeras”, señaló.

La mandataria capitalina dejó claro su respaldo a Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.

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Horas antes, la Presidenta también había cuestionado la cancelación de la visa de López Beltrán. Desde Palacio Nacional dijo que, la medida tiene un sentido político y representa una forma de injerencia en asuntos mexicanos.

Sheinbaum sostuvo que el simple retiro de una visa no es prueba de que una persona haya cometido algún delito y advirtió que, si Estados Unidos tiene algún señalamiento contra un ciudadano mexicano, debe presentar pruebas.

Pese a la polémica, Sheinbaum aseguró que el episodio no afecta la relación bilateral y reiteró que México mantendrá la colaboración con Estados Unidos, pero bajo una premisa: coordinación sí, subordinación e injerencia no.