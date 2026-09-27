La alcaldesa Lourdes Paz continúa con los caminos de paz para fortalecer la seguridad y recuperar el espacio público en Iztacalco

Con el objetivo de transformar el entorno urbano y garantizar un tránsito seguro para las y los vecinos, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, puso en marcha el quinto y sexto proyecto de la estrategia "Caminos de Paz".

Las obras benefician directamente a las colonias Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos mediante intervenciones integrales de iluminación, reencarpetado y rehabilitación de infraestructura.

El quinto Camino de Paz se desplegó sobre la calle Oriente 253, en el tramo que va de Canal de Río Churubusco a la avenida Canal de San Juan, en la colonia Agrícola Oriental.

En este punto se instalaron 1,880 metros lineales de luminarias tipo vela —sumando casi 9 kilómetros de intervención acumulada en la zona—, además de reforzar el alumbrado urbano con equipos de 250 y 170 watts.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de 948 metros cuadrados de banquetas, más de 1,700 metros cuadrados de bacheo y reencarpetado, la colocación de 2,840 metros cuadrados de balizamiento peatonal, el desazolve de 850 metros de red pluvial y mantenimiento arbolario.

Por su parte, el sexto proyecto abarca 2,440 metros lineales en las colonias Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos. En este perímetro se colocaron 142 luminarias vela, se renovaron 36 luminarias en el Parque de LATA y se reforzaron 85 más de alta potencia.

La intervención contempló también la reconstrucción de 850 metros cuadrados de banquetas, el reencarpetado de más de 2,500 metros cuadrados de vialidades, la sustitución de rejillas y trabajos de saneamiento urbano.

Con estas acciones, el gobierno territorial busca erradicar puntos de riesgo, mejorar la visibilidad nocturna y renovar la imagen de las calles, permitiendo que las familias de Iztacalco transiten de manera más pacífica y segura hacia sus hogares.