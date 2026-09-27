Sheinbaum destaca alcance de programas sociales en CDMX en informe en el Zócalo

Durante su informe en el Zócalo de Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el alcance de los programas sociales en la capital y señaló que los apoyos aumentaron como parte de los compromisos asumidos por su administración.

Ante miles de personas reunidas en la plaza pública, Sheinbaum recordó que uno de los objetivos de su gobierno fue garantizar la continuidad de los programas sociales, por lo que, según explicó, estos fueron elevados a rango constitucional.

La presidenta también presentó las cifras de personas beneficiarias en la Ciudad de México, con apoyos dirigidos principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y niñas y niños de educación básica.

Más de 1.3 millones de adultos mayores reciben pensión

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, un millón 377 mil adultos mayores reciben la Pensión para el Bienestar en la Ciudad de México.

El apoyo forma parte de los programas sociales que, durante su informe, la presidenta destacó como parte de las acciones destinadas a garantizar ingresos para distintos sectores de la población.

En el caso de las personas con discapacidad, la mandataria informó que 250 mil habitantes de la capital reciben apoyos mediante programas sociales.

Las mujeres también forman parte de los sectores considerados en estos esquemas. Sheinbaum señaló que 624 mil mujeres reciben apoyo económico.

Becas y apoyos para estudiantes de la CDMX

La educación y el transporte para estudiantes también fueron incluidos entre los programas mencionados durante el informe.

La presidenta informó que 389 mil jóvenes de preparatoria reciben apoyo para el transporte público, mientras que 312 mil estudiantes de secundaria cuentan con una beca para continuar sus estudios.

A estos apoyos se suman los destinados a estudiantes de primaria. Según los datos presentados por Sheinbaum, 387 mil niñas y niños de escuelas públicas reciben actualmente el programa Mi Beca Para Empezar.

Las cifras expuestas durante el acto muestran el alcance de los distintos programas sociales entre estudiantes de educación básica y media superior en la capital.

Sheinbaum destaca rendición de cuentas en el Zócalo

Durante su intervención, la presidenta vinculó la presentación de los resultados de su administración con la rendición de cuentas ante la población.

Rendir cuentas en una plaza pública es un acto de congruencia y de la misma manera, rendimos un homenaje al pueblo de la Ciudad de México”, afirmó Sheinbaum.

El acto reunió a representantes del gobierno federal y de la administración capitalina, además de ciudadanos que acudieron al Zócalo para escuchar el informe.

Brugada llama a mantener la unidad

En el mismo evento, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, planteó tres formas de unidad que, dijo, son fundamentales para el movimiento político que representa junto con Sheinbaum.

Brugada habló primero de la “unidad popular”, que identificó con la organización de la población. Después se refirió a la unidad dentro del movimiento de transformación y, finalmente, a la unidad nacional frente a lo que describió como “sombras imperialistas”.

Unidad popular, es decir la del pueblo. Cuando los de abajo nos unimos, ninguna reacción desde arriba puede dividirnos”, expresó.

Sobre el movimiento de transformación, agregó: “Quienes militamos en la causa de la justicia tenemos que mantenernos unidos”.

Finalmente, Brugada afirmó: “Cuando vuelvan a extenderse las sombras imperialistas, respaldamos a nuestra presidenta por la unidad nacional, México no es patio trasero de nadie”.