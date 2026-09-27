Mujer sufre quemaduras por flamazo de tanque de gas de 20 kilos

Una mujer sufrió quemaduras luego de un flamazo generado por una fuga de gas.

El incidente ocurrió en un predio ubicado cerca del cruce de Avenida De Las Rosas y Camelia, en la colonia Torres de Potrero, de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Paramédicos atendieron en el sitio a la mujer lesionada, pero no requirió traslado al hospital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A causa de una fuga de gas LP en la instalación de un calentador de agua a un cilindro con capacidad para 20 kilos, se registró un flamazo con incendio secundario incipiente”, reportó la dependencia.

Personal de protección civil dejó recomendaciones para prevenir riesgos.

En Neza fuga de gas provoca desalojos

Por Ángeles Velasco

En julio pasado, alrededor de 500 viviendas de la colonia Benito Juárez fueron evacuadas, al registrarse una fuga de gas natural en un ducto que corre por la zona, por lo que los vecinos tuvieron que pasar la noche en la calle.

José Briones, vecino de la calle Flores en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México., comentó que sólo escucharon “una explosión fue como las 12 y media de la noche casi la una de la mañana, salimos todos corriendo como pudimos se escuchó muy fuerte y el olor a gas el olor a gas insoportable fue como agarramos y nos echamos a correr a la otra avenida”.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda explicó que luego de que se reportara la fuga, como medida de prevención alrededor de la 1 de la mañana se inició la evacuación de 500 viviendas de las calles Bamba, Flor, Morenita, las torres y parte de Carmelo Pérez.

Si se escuchaba muy fuerte, se veía como una fuente en el piso, entonces nos salimos corriendo no sacamos nada, no sacamos llave no sacamos nada, nos desalojaron rápidamente… salimos en piyama en chancha como nos ve”, explicó Erendira López, vecina

La fuga se registró en una zona de asentamientos irregulares y de acuerdo con los vecinos, en un lugar donde hay un taller mecánico, por lo que creen que se trata de un intento de robo de combustible.

Emilio Luna, otro de los vecinos, explicó que “la fueron fabricando gradualmente pusieron unas unidades cubriendo el sector, entonces ese sector, nadie veía lo que hacen se supone que estaban arreglando automóviles, sin embargo, ahí se detonó la fuga y es considerable y eso no se hace con una pala y un pico”.

Aunque ya fueron cerrados los ductos, debido a que sigue desfogando, los vecinos de 500 viviendas de por lo menos cinco calles, de donde se ubica el tubo de 24 pulgadas pasaron la noche en la calle, aunque aseguran no hay riesgo.

No hay ningún peligro de explosión o de explosividad… el gas que está en estos ductos es gas natural y a diferencia del gas LP es muchísimo más ligero y requeriría una temperatura de 600 grados para que pudiera tener un grado de explosividad”, explicó el alcalde Cerqueda Rebollo.

Sin embargo, para dar tranquilidad a los vecinos se suspendieron actividades, el edil comentó que les pidieron a las escuelas de la zona que suspendieran algunas actividades o se suspendieran actividades por algunos casos que posible intoxicación que se pudiera dar”, añadió.

Se contempla que la tarde de este miércoles, las familias puedan regresar a sus hogares, por lo que se estableció un albergue donde puedan estar.