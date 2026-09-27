Brugada llama a respaldar a Sheinbaum ante ‘las sombras de la ambición imperialista'

Con la presidenta Claudia Sheinbaum a su lado y ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a cerrar filas en torno a la mandataria y a construir una unidad nacional frente a lo que definió como las “sombras de la ambición imperialista”.

Durante su intervención en el acto de cierre de la gira nacional de rendición de cuentas de Sheinbaum, Brugada planteó tres niveles de unidad: la unidad popular, la del movimiento de la transformación y, finalmente, la unidad nacional para respaldar a la Presidenta y defender la soberanía del país.

Cuando vuelven a extenderse las sombras de la ambición imperialista, respaldemos a la Presidenta, y construyamos la unidad nacional”, expresó la mandataria capitalina.

Aunque en este pasaje no mencionó directamente a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump, Brugada enmarcó su llamado en la defensa de un México libre y soberano.

México es un país libre y soberano. México no es patio trasero de nadie. México tiende la mano, pero jamás baja la cabeza”, afirmó.

Llamados a la unidad

Brugada comenzó su planteamiento con un llamado a la unidad “de los de abajo”, con el propósito, dijo, de impedir que cualquier reacción desde arriba pueda dividir al pueblo del gobierno.

Posteriormente, convocó a mantener la unidad del movimiento de la transformación.

Quienes militamos en la causa de la justicia, la democracia y la libertad tenemos que mantenernos unidos frente a quienes buscan un retroceso autoritario a la noche neoliberal de privilegios y corrupción”, señaló.

El tercer llamado fue dirigido a la construcción de una unidad nacional alrededor de la Presidenta, en un momento en que la soberanía y la relación de México con otras potencias forman parte del debate político nacional.

La jefa de Gobierno presentó esta unidad como una forma de respaldar a Sheinbaum y mantener una posición común en defensa de la soberanía mexicana.

“Tenemos a la mejor presidenta del mundo”

Antes de abordar el llamado a la unidad nacional, Brugada dedicó parte de su intervención a reconocer el liderazgo de Sheinbaum, quien permaneció junto a ella durante el acto celebrado en la Plaza de la Constitución.

El liderazgo de nuestra presidenta es una referencia democrática internacional. ¡Tenemos a la mejor presidenta del mundo!”, exclamó.

La declaración provocó una respuesta de los asistentes, mientras Brugada continuó con un discurso centrado en el respaldo político a la mandataria federal.

La jefa de Gobierno también destacó la relación de Sheinbaum con la Ciudad de México y afirmó que la capital no olvida su gestión anterior al frente de la administración local.

En la parte final de su intervención, Brugada recurrió a una referencia histórica a Benito Juárez para reforzar su mensaje.

Como dijo Benito Juárez: El triunfo de la reacción es moralmente imposible”, expresó.

A partir de esa frase, sostuvo que la Ciudad de México mantendrá su respaldo al proyecto político encabezado por Sheinbaum.

Esta gran Ciudad de México no dará ni un paso atrás en la transformación. Junto a nuestra presidenta, aquí está de pie el pueblo de la Ciudad de México. Ni un paso atrás en la transformación; junto a nuestra presidenta, mil pasos adelante para el bienestar y la soberanía de México”, afirmó.

El mensaje de Brugada cerró así con dos conceptos que atravesaron su intervención: respaldo político a Sheinbaum y defensa de la soberanía nacional.