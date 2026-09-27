Marcha por Ayotzinapa deja pérdidas por 19.7 mdp a comercios de CDMX

La marcha en la capital por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa representó para los comercios establecidos una pérdida económica de 19.7 millones de pesos por ventas no realizadas, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló a través de un comunicado que la protesta realizada el 26 de septiembre provocó severas afectaciones operativas y comerciales en 3 mil 801 unidades económicas.

La protesta paralizó las actividades de los establecimientos ubicados en las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, en la calle 5 de mayo y en el Zócalo capitalino.

Gutiérrez Camposeco reiteró su absoluto respeto al derecho a la libre manifestación y a la legítima exigencia de justicia de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos.

No obstante, el líder empresarial reprobó los actos vandálicos provocados por el Bloque Negro y los grupos de choque que se infiltraron en la movilización.

Las pintas, destrozos y daños materiales generados en las fachadas y escaparates de los comercios no solo desvirtúan la causa social, sino que imponen una carga económica adicional y onerosa para los empresarios formales, obligándolos a destinar recursos para la reparación de sus establecimientos y no para el desarrollo de sus negocios”, señaló

Consideró que esas conductas vandálicas ahuyentan al turismo, reducen drásticamente la afluencia de clientes, fuerzan el cierre anticipado de jornadas laborales, vulneran de forma directa el derecho al trabajo, afectan la movilidad y atentan contra el sustento de miles de familias que dependen del comercio formal en la capital.