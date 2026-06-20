Víctima muere entre los escombros de vivienda derrumbada en CDMX

Tras varias horas de labores de búsqueda y rescate entre los escombros de la vivienda que colapsó en la colonia Hipódromo Condesa, autoridades confirmaron el hallazgo de la persona que permanecía atrapada en el lugar. Equipos especializados de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, lograron ubicar a la víctima entre los restos de la estructura derrumbada. Continúan las maniobras para recuperar el cuerpo y concluir las labores en la zona.

Las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la de Vivienda capitalinas descartaron daños en los inmuebles colindantes al predio donde este sábado colapsó parte de una losa y un entrepiso en la colonia Hipódromo, que dejó como saldo preliminar una mujer lesionada.

La SGIRPC detalló que, en coordinación con personal de la Secretaría de Vivienda, se efectuó una revisión preventiva en los predios aledaños, sin que se detectaran “afectaciones estructurales ni daños que comprometieran la seguridad de sus ocupantes”.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, la secretaria de Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, se mantiene en el sitio para supervisar los trabajos que realizan de manera manual los cuerpos de emergencia y personal especializado.

Entre Tlaxcala y Chilpancingo

A través de su cuenta de X, la dependencia informó que el percance ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Tlaxcala y Chilpancingo, en la franja limítrofe entre las colonias Hipódromo y Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, el colapso fue provocado presuntamente por el deterioro estructural del inmueble y el exceso de humedad derivado de las lluvias recientes, lo que ocasionó el desplome de parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja.

Como parte de las acciones para mitigar riesgos, brigadas de emergencia retiraron un tanque estacionario ubicado en la construcción afectada, además de continuar con el retiro de material colapsado.

En las primeras horas de atención de la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y equipos de rescate lograron extraer de entre los escombros a una mujer de 63 años de edad.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.