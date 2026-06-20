Colapso de inmueble en la Roma deja al menos una mujer lesionada

El colapso parcial de un inmueble en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, dejó al menos una mujer lesionada la mañana de este sábado.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Tlaxcala y Chilpancingo, donde una parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja se desplomó presuntamente a causa del deterioro estructural y el exceso de humedad provocado por las recientes lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue rescatada una mujer de 63 años que había quedado atrapada entre los escombros.

Posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras el derrumbe, la zona fue acordonada mientras bomberos, personal de Protección Civil del Gobierno capitalino y de la alcaldía Cuauhtémoc, así como policías auxiliares, continúan con las labores de búsqueda y remoción de escombros para descartar la presencia de más personas atrapadas.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó el rescate de una víctima y señaló que una célula especializada de búsqueda con binomios caninos continúa trabajando en el lugar.

“Hemos logrado rescatar a una persona que había quedado atrapada. Nuestra célula homo-canina especializada en búsqueda está activa en el lugar”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó a través de redes sociales que personal de la demarcación acudió de inmediato para apoyar en las tareas de emergencia y confirmó que una mujer fue trasladada a un hospital.

La SGIRPC mantiene las labores de inspección en el inmueble para determinar las causas precisas del colapso y verificar que no existan más riesgos para los habitantes de la zona