Veterinario denuncia a su tía por extorsión y la detienen en Iztapalapa

En Iztapalapa, un médico veterinario denunció a su tía luego de que le exigió dinero a cambio de no iniciar una carpeta de investigación en su contra por una supuesta negligencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que fue durante un recorrido para realizar visitas domiciliarias a las y los vecinos de la colonia Leyes de Reforma Primera Sección, donde un hombre solicitó su apoyo.

El ciudadano que se encontraba en la esquina de la calle 6 y Sur 21, dijo ser médico veterinario y refirió que su tía, una mujer de 53 años, le había pedido dinero en efectivo para evitar que interpusiera una demanda iniciar una carpeta de investigación en su contra, debido a una supuesta negligencia médica.

Detienen a tía de veterinario por extorsión en Iztapalapa

Extorsión a médico veterinario en Iztapalap. Especial

El hombre mencionó que, además de la suma que le había entregado, ya le había hecho varios depósitos a su cuenta bancaria. En tanto, señaló a la posible responsable que se encontraba cerca del sitio.

A solicitud del denunciante, los policías detuvieron a la mujer, a quien tras una revisión preventiva realizada en apego al protocolo de actuación policial, le hallaron un sobre con varios billetes y un teléfono celular.

Por lo anterior, la mujer luego de ser enterada de sus derechos de ley, fue presentada junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones pertinentes.

¿Dónde denunciar extorsión en CDMX?

En la Ciudad de México puedes denunciar extorsión por varias vías oficiales (teléfono y presencial):

Denuncia inmediata (teléfono)

089 – Denuncia anónima. Puedes reportar extorsión sin dar tus datos. Funciona 24/7.

911 – Emergencias . Si la extorsión está ocurriendo en ese momento o hay riesgo inmediato.

088 – Guardia Nacional . Para reportar delitos como extorsión a nivel nacional.

Línea Antiextorsión: 55 5036 3301 .- Especializada en este delito en CDMX.

Fiscalía CDMX (atención ciudadana): 55 5200 9000 . Para orientación y canalizar tu denuncia.

Denuncia formal (en persona)

Acude a cualquier agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Lleva:

Identificación oficial

Evidencias (mensajes, números, audios, cuentas bancarias, etc.)

Otros canales útiles

Policía Cibernética CDMX (si fue por internet o apps)- Tel: 55 5242 5100

Consejo Ciudadano (apoyo y asesoría): 55 5533 5533

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