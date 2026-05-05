Pide PC prevenir así golpes de calor ante nueva onda en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de padecimiento por golpes de calor e insolación que pueden generar dolor de cabeza, mareos, vómito y hasta desmayos.

Recomendación Especial

La Ciudad de México atraviesa por una onda de calor y alta radiación solar, por lo que estos riesgos se incrementan, agregó la dependencia.

Recomendaciones

“En época de calor las elevadas temperaturas pueden tener un efecto negativo en tu cuerpo y afectar tu salud”, indicó en sus redes sociales.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones

No exponerse por tiempo prolongado al sol

No realizar actividades intensas bajo los rayos solares

Mantenerse hidratado

Utilizar gafas y gorra

Vestir ropa con colores claros.

“Para esta semana, ten presentes dichas recomendaciones para protegerte y prevenir riesgos”, indicó la dependencia.

*bb