Pide PC prevenir así golpes de calor ante nueva onda en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México brindó sus recomendaciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de padecimiento por golpes de calor e insolación que pueden generar dolor de cabeza, mareos, vómito y hasta desmayos.
La Ciudad de México atraviesa por una onda de calor y alta radiación solar, por lo que estos riesgos se incrementan, agregó la dependencia.
“En época de calor las elevadas temperaturas pueden tener un efecto negativo en tu cuerpo y afectar tu salud”, indicó en sus redes sociales.
RECOMENDACIONES
- No exponerse por tiempo prolongado al sol
- No realizar actividades intensas bajo los rayos solares
- Mantenerse hidratado
- Utilizar gafas y gorra
- Vestir ropa con colores claros.
“Para esta semana, ten presentes dichas recomendaciones para protegerte y prevenir riesgos”, indicó la dependencia.
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