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Pide PC prevenir así golpes de calor ante nueva onda en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México brindó sus recomendaciones.

Por: Jonás López

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¿Qué es el golpe de calor y cómo se manifiesta y por qué preocupa a México?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de padecimiento por golpes de calor e insolación que pueden generar dolor de cabeza, mareos, vómito y hasta desmayos.

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RecomendaciónEspecial

La Ciudad de México atraviesa por una onda de calor y alta radiación solar, por lo que estos riesgos se incrementan, agregó la dependencia.

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Recomendaciones

“En época de calor las elevadas temperaturas pueden tener un efecto negativo en tu cuerpo y afectar tu salud”, indicó en sus redes sociales.

RECOMENDACIONES

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Recomendaciones
  • No exponerse por tiempo prolongado al sol
  • No realizar actividades intensas bajo los rayos solares
  • Mantenerse hidratado
  • Utilizar gafas y gorra
  • Vestir ropa con colores claros.

“Para esta semana, ten presentes dichas recomendaciones para protegerte y prevenir riesgos”, indicó la dependencia.

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