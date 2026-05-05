Vagones del Metro CDMX estrenan decoración rumbo al Mundial 2026

El piso de algunos vagones de trenes de la Línea 2 del Metro estrenaron nueva decoración. Frente a las puertas se colocaron círculos con detalles de la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de México.

Decorado Jonás López

A lo largo del tren se distribuyeron círculos multicolores que contienen flores, nopales, mazorcas, ajolotes y otras imágenes que no se distingue claramente qué son, se observó durante el recorrido.

¿Qué piensan los usuarios?

Decorado en Metro Jonás López

Los círculos coloridos forman parte de una nueva cubierta plástica que se han instalado en el piso de algunos vagones. Se trata de parte de la rehabilitación de la Línea 2 del Metro de cara al Mundial.

Usuarios consideraron que las nuevas imágenes de los vagones sólo sirven como un adorno y no para mejorar el servicio.

Decorado en piso del Metro Jonás López

“Yo los veo y me pregunto cuánto gastaron en esto”, dijo Ángela Hernández, una usuaria.

La Línea 2 del Metro corre de Cuatro Caminos a Taxqueña, pasando por el Zócalo capitalino, por lo que es parte de la ruta más directa entre el Centro Histórico y el Estadio Banorte.

Varias estaciones en rehabilitación

Actualmente, varias de sus estaciones están en obras de rehabilitación por lo que hay cierres, polvo, ruido, poca iluminación y otras molestias para los usuarios.

Los círculos coloridos se suman a los nuevos señalamientos bilingües que se han instalado en los vagones, como informó Excélsior.

Entre los nuevos señalamientos bilingües (español-inglés) se encuentran mapas de la línea, códigos QR con la red de Movilidad Integrada y ahora señalamientos de asientos reservados para mujeres, discapacitados y adultos mayores.

*bb