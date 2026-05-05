¿Lloverá hoy en CDMX? A pesar del calor intenso el clima cambiará esta tarde noche

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer que a pesar de que hoy será un día muy caluroso, por la tarde podría haber caída de granizo y actividad eléctrica por lo que es necesario que tomes precauciones si piensas salir a la calle.

Para este martes 5 de mayo además el incide de radiación UV es alto por lo que te recomendamos que utilices bloqueador solar, sombrero, gorra o sombrilla y ropa ligera preferentemente de algodón.

CDMX en alerta por calor de hasta 30 grados y altos índices de rayos UV

Cuidado con los rayos UV

Aunque veas el cielo nublado o incluso completamente cubierto de nubes, eso no significa que estés a salvo del sol. Mucha gente cree que solo hay que preocuparse por los rayos UV cuando está despejado y el sol pega fuerte, pero la realidad es otra: la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes sin problema y seguir impactando directamente en la piel. Es decir, aunque no sientas el calor intenso o no veas el sol a simple vista, los rayos siguen ahí.

De hecho, hay días nublados en los que la exposición a los rayos UV puede ser bastante alta sin que te des cuenta, lo que aumenta el riesgo de quemaduras, manchas o daño acumulado en la piel. Por eso, confiarse por el clima no ayuda. Así que, aunque el cielo esté gris o parezca que no pasa nada, lo más recomendable es seguir cuidándote igual.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex?

En la mañana habrá cielo entre despejado y medio nublado, temperatura subiendo rápido y sensación de calorcito fuerte, conforme avanza la tarde, el panorama cambia. Se empezará a nublar más y se activará la probabilidad de lluvia. Esto será entre la media tarde y hacia la tarde-noche, con chubascos aislados que pueden caer en distintas zonas tanto de la CDMX como del Estado de México.

La lluvia en avenida Juarez y calle Independencia, colonia Centro.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez Eduardo Jimenez Fernandez

El pronóstico marca que la lluvia podría arrancar alrededor de las 5:00 de la tarde, aunque no necesariamente lloverá parejo en todos lados al mismo tiempo; puede ser intermitente o por zonas.

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