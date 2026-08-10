Vence prórroga y el INVI no devuelve propiedad a legítimos dueños en CDMX

Hace 22 años un grupo de personas invadieron el edificio de Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, y desde junio de 2025 un juzgado federal ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, INVI, devolver la propiedad a sus legítimos dueños y este año un tribunal colegiado ratificó la sentencia. La semana pasada se venció la última prórroga para que el instituto devuelva la propiedad pero no lo ha hecho.

En entrevista con Excélsior, uno de los dueños de Antonio Caso 104 y 108, quien pidió el anonimato solicitó a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que “nos devuelvan nuestra propiedad en el plazo de 15 días”, conforme a lo que la mandataria anunció de que se devolverán las propiedades en ese plazo, cuando haya ocurrido el delito de despojo y se acredite la propiedad.

La semana pasada se venció la última prórroga que tenía el INVI para acatar la orden. Héctor López

¿Cómo fue el despojo?

El entrevistado narró que en 2004 un grupo de invasores “se metieron violentamente a algunos departamentos que estaban vacíos -en el edificio que tiene 34 departamentos y 9 locales comerciales- y fueron convenciendo a los vecinos de que ya no pagaran renta porque iban a promover un proceso de expropiación”.

Después los invasores fueron afiliando a los habitantes del edificio a la organización Asamblea de Barrios “y con esa bandera se fueron al INVI a pedir un crédito”.

Luego, en agosto del 2013 el INVI inició un proceso de expropiación, pero los dueños se ampararon y un juez federal estableció que el INVI había tomado “el inmueble de manera ilegal, no habían acreditado ser poseedores legítimos del edificio” y se canceló el proceso el 6 de agosto del 2014.

Y en 2021 el INVI estaba integrando una segunda carpeta de expropiación” sin embargo los dueños lograron demostrar que ya un juez había negado la expropiación en 2014, y el INV se desistió.

Desde el 2 de junio del año pasado el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al INVI devolver el edificio a sus legítimos dueños.

Pero el INVI promovió un recurso de revisión ante un tribunal colegiado “pero en febrero de este año el tribunal colegiado ratificó la sentencia del juez y le ordenó al INVI que nos devolviera nuestro inmueble” afirmó el dueño.

La semana pasada se venció la última prórroga que tenía el INVI para acatar la orden y ahora los dueños piden al gobierno local “que se acate la sentencia y se les devuelva su propiedad” que les fue despojada hace 22 años.