Dueños de vehículos eléctricos personales ignoran proceso de emplacamiento 

A más de un mes de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México habilitó el proceso de registro y emplacamiento para vehículos eléctricos personales, el trámite avanza a cuentagotas.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia a Imagen Noticias, hasta ahora apenas se han registrado alrededor de 100 usuarios, una cifra mínima frente a las más de 200 mil unidades de este tipo que se estima circulan por la capital.

El plazo comienza a ser un factor de presión para los propietarios, ya que a partir del 20 de noviembre podrían comenzar a aplicarse sanciones económicas a quienes no hayan cumplido con las nuevas disposiciones.

¿Qué vehículos eléctricos deben registrarse?

El proceso deriva de la reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México aprobada en 2025, con la que se establecieron categorías y requisitos para regular este tipo de transporte.

Los vehículos eléctricos personales (BEPS) cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y pueden superar los 25 kilómetros por hora. En tanto, los vehículos motorizados eléctricos personales (BMEPS) rebasan esa velocidad y se clasifican en los tipos A y B, dependiendo de características como su peso.

Para los BMEPS se contempla la obtención de placas distintivas de movilidad eléctrica, tarjeta de circulación y licencia para conducir.

En el caso de los BEPS, los propietarios únicamente deberán portar dos calcomanías, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Semovi.

El alta de un BMEP tiene un costo de 355 pesos, mientras que el registro de un BEP es gratuito.

Usuarios desconocen el trámite

Aunque el proceso comenzó el pasado 1 de julio, algunos usuarios entrevistados señalaron que desconocen que deben registrar sus vehículos o consideran que las instrucciones para realizar el procedimiento no son suficientemente claras.

La confusión alcanza tanto al trámite digital como a las opciones presenciales. Algunos propietarios señalaron que no es sencillo identificar en las plataformas oficiales dónde realizar el registro ni cuáles son exactamente los documentos que deben presentar.

A esto se suma otro problema: algunos compradores aseguran que, al adquirir estos vehículos, no siempre reciben la factura correspondiente, un documento que puede resultar necesario para acreditar la propiedad de la unidad.

De las ciclovías a los carriles vehiculares

La regulación también modifica las condiciones bajo las cuales podrán circular estos vehículos eléctricos.

Una vez regularizados, no podrán utilizar ciclovías, carriles confinados ni banquetas. Deberán circular por el arroyo vehicular de vías secundarias y cumplir con las medidas de protección establecidas en el nuevo reglamento.

Entre ellas se encuentra el uso de casco certificado, rodilleras y coderas.

Los vehículos eléctricos personales se han popularizado en la capital como una alternativa para realizar recorridos cortos y evitar el tráfico. Para algunos usuarios, los patines y motocicletas eléctricas permiten reducir los tiempos de traslado entre el domicilio y el trabajo.

Sin embargo, el bajo número de registros frente al universo estimado de unidades refleja el reto que enfrenta la Semovi para lograr que los propietarios conozcan y cumplan con las nuevas reglas antes de que comiencen las sanciones.

Las multas previstas para quienes incumplan las disposiciones pueden ir de 11 mil 175 a 2 mil 350 pesos, de acuerdo con la información difundida sobre el nuevo esquema de regulación.