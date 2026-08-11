Aguacero provoca encharcamientos en el Centro Histórico

La lluvia con tormenta eléctrica de este martes tuvo mayor intensidad en la alcaldía en Milpa Alta, durante la noche también cayó un aguacero en la zona del Centro Histórico que provocó encharcamientos en vialidades como Paseo de la Reforma.

Para las 21:30 horas, la mayor cantidad de lluvia se había acumulado en la zona del Manantial Tulmiac, en Milpa Alta, en donde se registraban 32 milímetros de lluvia, cantidad que es igual a 32 litros por metro cuadrado.

Para la misma hora caía una lluvia intensa en los límites de alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, mientras que en la Plaza de la Constitución ya se habían acumulado 27 milímetros.

La lluvia cayó sobre calles del Centro Histórico fue plasmada por los usuarios de redes sociales, en donde publicaron varias imágenes.

Por la noche ya se reportaban encharcamientos en Paseo de la Reforma y en espacios públicos, como el jardín elevado Tlallipan.