Frustran asalto a Salvador Guerrero, coordinador del C5 de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario había descendido del vehículo en el que viajaba para ingresar a una tienda de conveniencia, ubicada sobre la calle Abraham González, casi en el cruce con avenida Morelos, cuando un sujeto presuntamente lo abordó con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Guerrero Chiprés no opuso resistencia; sin embargo, sus escoltas, tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban cerca, al identificarse como personal encargado de su seguridad, intervinieron al percatarse de lo ocurrido.

Personal de la SSC tomó conocimiento del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo en la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc; tres policías de este Secretaría que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el Coordinador General del C5, realizaron detonaciones para disuadir a los asaltantes”, detalló la SSC.

Los policías realizaron algunas detonaciones, con el objetivo de disuadir a los presuntos asaltantes y posteriormente lograron detener a uno de ellos.

Reproducir Un hombre fue detenido por los escoltas del funcionarios capitalino

El detenido llevaba consigo una réplica de arma de fuego tipo escuadra, por lo que fue asegurado y trasladado ante las autoridades ministeriales, donde se determinará su situación jurídica y se iniciarán las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el funcionario se encuentra ileso y que la intervención policial permitió detener a uno de los probables responsables.

La zona fue asegurada durante la movilización de los elementos de seguridad, mientras las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen más personas involucradas.