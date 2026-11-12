Anuncia Clara Brugada construcción de hospital regional en Xochimilco

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anunció la construcción de un hospital regional, repavimentación de 93 kilómetros de caminos intercomunitarios y la incorporación de 380 autobuses eléctricos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en marzo, como parte de un paquete integral de obras para el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco.

Durante una asamblea del programa Gobierno Casa por Casa, donde se recabaron más de mil 30 peticiones vecinales, principalmente sobre alumbrado público, bacheo y seguridad, la mandataria informó que las obras de pavimentación e iluminación total de la comunidad iniciarán la primera semana de diciembre.

Además, se rehabilitarán tres planteles educativos locales con una inversión de dos millones de pesos cada uno.

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A eso venimos: a atender y a resolver las problemáticas históricas de la población. Así que este es el ejercicio de un gobierno Casa por Casa, que no se olvida de la gente”, afirmó Brugada.

En materia de movilidad, instruyó a RTP diseñar rutas directas hacia los metros Taxqueña y Tláhuac, cuyos recorridos de prueba comenzarán este viernes a las 13:00 horas para operar en tres semanas.

Paralelamente, se someterá a consulta indígena la posible extensión del Cablebús hacia San Luis Tlaxialtemalco, también se revisará un nuevo proyecto vial que conecte la carretera a Oaxtepec con Cuemanco.

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Respecto a los temas hídricos y ambientales, destacó una inversión de 350 millones de pesos en infraestructura para Xochimilco dentro del plan Recuperación Lacustre, convocó a una mesa de trabajo para rescatar el ojo de agua El Encanto e impulsar la reforestación.

Finalmente, conformó una comisión de escrituración que recibirá el próximo martes en el Zócalo para atender la regularización territorial y el rescate de un predio abandonado hace 70 años.