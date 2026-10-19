Se incendia unidad del Metrobús en Iztapalapa 

Una unidad del Metrobús se incendió la tarde de este lunes en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro ocurrió en la estación Escuadrón 201 de la Línea 5 ubicada en Eje 3 Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, informó el Metrobús.

“De acuerdo con el sistema de videovigilancia, una unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera por lo que de inmediato fue desalojada. Permanecía en sitio para el retiro cuando se presentó un conato de incendio”, informó el organismo.

Bomberos y servicios de emergencia atendieron el incendio de la unidad del Metrobús.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas por el conato de incendio.

La Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México va desde Río de los Remedios hasta la Preparatoria 1.

Pasa por las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Fue inaugurada el 5 de noviembre de 2013.