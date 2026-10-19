Suspenden proceso por homicidio en La Polar tras reportarse muerte de “El Chiquilín”

La audiencia relacionada con el homicidio ocurrido en el restaurante bar La Polar fue suspendida luego de que se informara al juez sobre el presunto fallecimiento de Sergio Gama Covarrubias, “El Chiquilín”, quien era acusado por estos hechos, informó el abogado David Arellano al salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En entrevista, el litigante explicó que, de acuerdo con la información comunicada por las autoridades penitenciarias, Gama Covarrubias habría fallecido el pasado 5 de octubre en el Hospital General de Balbuena, presuntamente después de someterse a una operación maxilofacial.

Ante esta situación, el juzgador determinó diferir la audiencia y suspender el procedimiento mientras se confirma oficialmente el deceso, tanto con el área jurídica del penal como con el hospital donde habría ocurrido.

Arellano detalló que, una vez corroborada la información, el juez podrá emitir una resolución de sobreseimiento, figura jurídica que permitiría concluir anticipadamente el proceso penal contra el acusado fallecido, debido a que ya no sería posible continuar con la acción penal en su contra.

El abogado manifestó su conformidad con la actuación del tribunal y señaló que las partes quedaron enteradas de la determinación judicial.

David Arellano aclaró que el eventual cierre del procedimiento por el fallecimiento de Gama Covarrubias no implica que el caso quede concluido para el otro imputado, cuyo proceso penal continuará de manera independiente.

Indicó que están a la espera de que se les notifique el inicio del juicio correspondiente contra el otro acusado, pues su situación jurídica no se modifica por el fallecimiento de su presunto coacusado.

El litigante subrayó que, en este último caso, no se extingue la pretensión punitiva y las autoridades judiciales deberán dar continuidad al procedimiento conforme a las etapas legales correspondientes.

De esta manera, la confirmación oficial del fallecimiento de Sergio Gama Covarrubias será determinante para que el juez resuelva sobre la conclusión del proceso en su contra, mientras que la causa penal contra el otro imputado seguirá su curso.