Drones 'toman' la Gustavo A. Madero; lanzan Fuerza Centinela para prevenir delitos en la alcaldía

La alcaldía Gustavo A. Madero arrancó un programa de vigilancia con ocho drones y un Centro de Inteligencia Móvil. Se trata de Fuerza Centinela que permitirá prevenir delitos, localizar personas desaparecidas y atender emergencias en tiempo real.

El alcalde, Janecarlo Lozano, presentó este nuevo equipamiento en el Puente Papal de la Basílica de Guadalupe, donde se realizaron demostraciones de la capacidad operativa de las aeronaves para intervenir en situaciones de riesgo y coordinar acciones con los cuerpos de seguridad y emergencia desplegados en tierra.

Los drones podrán participar en la atención de incendios, inundaciones, rescate de personas, situaciones de acoso sexual, entre otros. También se podrán vocear mensajes de protección civil, instrucciones de seguridad y alertas durante situaciones de emergencia.

Además, serán de utilizados en tareas de localización de personas en zonas de difícil acceso como la Sierra de Guadalupe o de grandes concentraciones como el Operativo Basílica.

El alcalde de la Gustavo A. Madero indicó que con los drones podrán responder a las emergencias en unos dos minutos, lo que con una patrulla puede tardar hasta 15 y agregó que la Fuerza Centinela se basa en cuatro ejes.

“Llegar antes, conocer antes de intervenir, proteger a nuestra población y nuestros policías y utilizar la tecnología para salvar vidas”, expresó.

¿Cómo son los drones que utilizará la GAM?

Los ocho drones están equipados con cámaras de alta resolución, con un alcance superior a 250 metros, tecnología de seguimiento automático de objetivos y sistemas de visión térmica que permiten identificar diferencias de temperatura, detectar personas en completa oscuridad y realizar labores de búsqueda en zonas de difícil acceso.

Las aeronaves pueden volar hasta 54 minutos continuos y un alcance de hasta 10 kilómetros. La información captada desde las alturas será transmitida en tiempo real al Centro de Inteligencia Móvil.

La incorporación de Fuerza Centinela forma parte de la estrategia Seguridad con Bienestar Social en Gustavo A. Madero, impulsada por Lozano.

“No vamos y repito aquí muy fuerte, no vamos a escatimar recursos cuando se trate de proteger a nuestra gente. No vamos a dejar de modernizarnos, no vamos a conformarnos con las herramientas de ayer para enfrentar los desafíos del mañana.

“Vamos a seguir invirtiendo, fortaleciendo a nuestras instituciones y llevando la tecnología más avanzada hasta el último rincón de Gustavo A. Madero, porque hoy podemos decir con orgullo, con hechos y con resultados que hoy Gustavo A. Madero se consolida como la alcaldía con la mayor inversión en las alcaldías de la Ciudad de México”, dijo.