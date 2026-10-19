Choque de unidad del Metrobús deja siete lesionados, conductor perdió el control

Siete personas lesionadas fue el saldo de un siniestro vial protagonizado por una unidad del Metrobús.

El hecho de tránsito ocurrió en Avenida Plutarco Elías Calles esquina con Juana de Arco, colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, informó el Metrobús.

De acuerdo con las cámaras de la unidad, esta circulaba sobre su carril confinado cuando, presuntamente el conductor perdió el control de la unidad e impactó contra infraestructura vial", indicó el organismo.

Ninguno de los lesionados fue de gravedad

Servicios de emergencia valoraron a las siete personas lesionadas, pero ninguna de gravedad por lo que no ameritaron traslado al hospital.

La unidad fue desalojada y se mantuvo en sitio, en tanto se realizaban las labores correspondientes", indicó Metrobús.