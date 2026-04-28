Ubican a taxista que se llevó a suegra de ex reina de belleza atacada en Polanco CDMX

Surgen nuevos datos respecto al homicidio perpetrado en contra de Carolina Flores Gómez, ex reina de Belleza quien presuntamente fue asesinada por su suegra dentro de un departamento en la colonia Polanco, Ciudad de México. La nueva información señala que las autoridades encargadas del caso han localizado al taxista que el día del crimen se llevó a Erika María Guadalupe ‘N’, suegra de la víctima.

“Tu familia es mía, tú eres mío y ella te robó”

El crimen clasificado como feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril, tras disparar en repetidas ocasiones en contra de Carolina su suegra salió del departamento con sus maletas y abordó un taxi, en sus redes sociales el periodista Carlos Jiménez señaló que este trabajador ya contó a dónde llevó a la presunta feminicida, por lo que podría ser en breve cuando la agresora sea detenida.

En tanto, Reyna Gómez, mamá de Carolina, contó que hablaba seguido con su hija y que ya le había mencionado varios roces con su suegra. Hoy, pide justicia y le mandó un mensaje directo a su consuegra: que deje de esconderse y se entregue, porque todo mundo la está buscando.

Giran Ficha Roja para su búsqueda

El caso ya llegó a nivel internacional; la Fiscalía General de la República pidió activar ficha roja de Interpol contra Erika María Guadalupe “N”, ubicarla y detenerla en cualquier país, ante la posibilidad de que haya salido de México.

Foto: Especial

Carolina, de 27 años, había sido Miss Teen Universe Baja California 2017 y quienes la conocían dicen que era una mujer muy activa en causas sociales, ayudando a niños enfermos y en rescate de animales.

La investigación de la Fiscalía de la CDMX apunta a que el ataque fue con un arma de fuego calibre 9 milímetros. La necropsia confirmó 12 disparos, repartidos entre cabeza y pecho. Incluso en el video donde se ve a la agresora seguirla hasta la cocina se escucha disparar varias veces.

La suegra tampoco es una persona desconocida, pues tuvo participación en política local en Ensenada como candidata a regidora por el PRD en 2016. Hoy está prófuga, y su imagen ya circula ampliamente en redes sociales y en la ficha de búsqueda.

El esposo de Carolina

Publicación de Carolina Flores en TikTok se ha hecho viral. Especial

El esposo de Carolina, Alejandro “N”, quien identificó directamente a su mamá como la responsable. Según su versión, todo fue por diferencias personales entre ellas. En el mismo video se alcanza a escuchar cuando le reclama: “¿Qué hiciste, mamá?”. También se investiga por qué el crimen no se reportó de inmediato, sino hasta el día siguiente. Él argumentó que debido a que continuaba lactando la bebé, trató de que fuera alimentada.

Foto: Especial

Mientras en Ensenada ya hubo una marcha donde cientos de personas salieron vestidas de blanco para exigir justicia. Recorrieron desde el Centro Estatal de las Artes hasta el Monumento a la Madre, con pancartas y consignas.

Ahí, la mamá de Carolina dijo que no había palabras para describir el dolor que sentía y que ni llorando lograba sacarlo. También dijo que no hay conflicto con su yerno, que ambos quieren que el caso no quede impune.

Carolina dejó una bebé de apenas ocho meses.

*bb