Turismo en el Mundial: Ocupación hotelera se quedará en menos del 65%

En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes nacionales con partidos del Mundial, “nos quedamos cortos con la ocupación y máximo va a llegar a 60 o 65%. El problema es que se dieron cifras muy alegres (de la cantidad de turistas que iban a llegar) y los amigos hoteleros confiaron”, reveló en entrevista con Excélsior Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).

El líder del sector explicó que las expectativas de los hoteleros eran tan elevadas que, de manera anticipada, “inclusive no le dieron entrada a grupos de convenciones y congresos que cada año se hacían en junio y julio”, con el objetivo de reservar esos espacios para la oleada de visitantes extranjeros que se suponía arribaría por la justa deportiva.

Hernández recordó que desde el año pasado las autoridades federales y locales proyectaron la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales.

El problema es que no se cumplieron las expectativas, no se cumplieron los pronósticos que se habían dado”, apuntó.

Hotel de CDMX en Polanco. Cortesía Presidente InterContinental

Consideró que desde un inicio era fácil calcular el desfase de las estimaciones oficiales.

Si hablaban de 5.5 millones y tú lo divides entre los 13 partidos que habrá en México, eso te da 400 mil personas (por partido), y no hay un estadio en el mundo al que le quepan 400 mil personas, caben 100 mil en todo caso (…) ahora están diciendo que van a llegar 10 millones de personas”, criticó, tras señalar que la nueva cifra carece de lógica financiera y logística.

Altos precios frenan el flujo turístico

El presidente de Fematur explicó que el encarecimiento del destino operó como un freno para los viajeros.

(Es) por el tema de los precios que están muy caros: tanto los boletos para el estadio, como el hospedaje que se fue a 300% arriba, el boleto de avión. Todo el producto turístico se fue para arriba”, indicó.

Asimismo, apuntó que la imagen del país y las alertas de inseguridad jugaron en contra.

“Se dijo de manera equivocada que con el Mundial México iba a subir al quinto lugar en el ranking mundial de turismo (pues está en el sexto lugar) (...) pues el problema es que no, no se va a subir y al contrario, si no se hace algo extraordinario en lo que resta del año (en cuanto a promoción), puede bajar hasta el noveno lugar porque otros países están creciendo”, afirmó.

. Foto: Especial.

Alojamientos en plataformas, a la baja por precios excesivos

Este diario publicó el 4 de junio que los alojamientos por aplicación tampoco alcanzarán los niveles de ocupación proyectados para la temporada mundialista.

Ángel Jesús Torres, fundador de la organización Todos Somos Anfitriones, expresó que para estas semanas de junio registran niveles de ocupación de apenas entre 30 y 40%.

Torres detalló que este fenómeno está vinculado con “los precios excesivos, partidos intrascendentes, incompetencia organizativa, inseguridad, problemas geopolíticos e inflación exacerbada”.

Inseguridad y alerta de viaje de EU, también afectaron

Añadió que los eventos de alto impacto delictivo y la alerta estadunidense mermaron la confianza del consumidor internacional.

Con eventos como la detención de El Mencho, lo que sucedió en Teotihuacan (el tirador que provocó la muerte de una turista extranjera y heridas a varios más) y Estados Unidos, que se ha encargado de exacerbar esta narrativa de que México es un país gobernado por narcotraficantes, afectaron la percepción frente a lo que en realidad ocurre”, subrayó.

El factor tarifario terminó por consolidar el freno generalizado.

Como documentó este diario el pasado 31 de mayo, en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez se detectaron incrementos de hasta 900% en los precios de hospedaje para esta temporada.

*mcam