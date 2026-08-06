Las brujas, los juicios y los tormentos se apoderan del Centro Histórico este agosto

Para los amantes de lo paranormal y los escépticos regresan al Centro Histórico los recorridos nocturnos de “Brujas, Juicios y Tormentos”, en el Museo Inquisición, ubicado en la calle de Tacuba 76, que serán presentados el sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 19:00 y 20:30 horas.

Esta puesta en escena está dirigida especialmente a los amantes de los museos de miedo, los temas paranormales, lo místico y, sobre todo, las leyendas mexicanas de brujas. El solo pronunciar o escuchar la palabra “bruja” encierra un conjunto de imágenes poderosas. No sabemos exactamente qué son, pero sentimos un gran temor y nos continúan causando gran curiosidad y terror.

La magia, la brujería, las reuniones nocturnas, la superstición y las apariciones demoniacas no son legados inmateriales del pasado; todavía constituyen una realidad social, religiosa y económica para algunos hombres y mujeres en estos tiempos. Además de la herejía, una de las acusaciones más comunes era la de hechicería o brujería. A las brujas las han visto en luna llena, manifestándose como bolas de fuego, volando en forma de animal, chupando sangre de niños, etcétera. Son seres de ultratumba, protagonistas de infinidad de leyendas mexicanas, gozan de gran misterio y causan mucha expectativa.

¿Cómo se identifica a una mujer bruja?

La mujer bruja se asocia a la noche y la luna, a lo oculto y a lo maléfico; son alcahuetas, son expertas en hierbas, venenos y perfumes. Tiene pacto con Satán, realiza maleficios, se reúne en el aquelarre, realiza un vuelo nocturno y se convierte en animal. El lugar de encuentro es el campo; el chivo representa al "Diablo". Los momentos de intimidad en donde las brujas novohispanas se transforman y se contactan con el Diablo son, en primer lugar, dentro de sus casas, en su habitación o donde la bruja duerma. Realizan un ritual con velas y ungüentos y se transforman en gatos. El segundo lugar es la cocina, junto al fogón, para esconder un tenamaste e iniciar el viaje y el regreso al volar.

En escena serán presentadas varias leyendas, como la de la “Bruja Maldonado”, quien fue una viejecita escuálida, con mueca de gárgola, pelo gris desgreñado y boca hundida, sin dientes; sabía oraciones para todos los males y sus conjuros eran excelentes y muy temidos.

También se exhibirá la vida de la Bruja “Sin Nombre”, quien, se dice, realizó un pacto con el diablo para impedir la unión de dos amantes, historia que dejará mucho que decir.

También se contará la historia de una mujer llamada Mometzcopinqui, "la que se arranca las piernas", quien, condenada por su fecha de nacimiento, estará obligada a vestir la piel del guajolote, una de las leyendas más terroríficas. Por último, la “Mulata de Córdoba”. Cuenta la tradición que hace más de dos centurias, en la poética ciudad de Córdoba, vivió una célebre mujer que nunca envejecía, a pesar de sus años, y cuya historia sigue muy viva.

Usted podrá vivir en carne propia todas estas historias en el Museo Inquisición en las siguientes fechas: sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026, con dos horarios, a las 19:00 y 20:30 horas.

Los precios van de 360 a 390 pesos por persona. El cupo está limitado a 35 personas por horario. Para adquirir sus pases pueden ingresar a Ticketópolis: https://www.ticketopolis.com/brujasjuiciosytormentos/

Para mayor información, únicamente vía WhatsApp al 5646436259 o en la página oficial de Facebook: www.facebook.com/dleyendasproducciones y la página oficial de Instagram: www.instagram.com/dleyenda_oficial/