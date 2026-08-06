Realizarán jornada de reforestación en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el próximo domingo se realizará la jornada de reforestación en la capital del país, sumándose así a la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “La Ciudad de México se suma a la gran jornada nacional de reforestación que está convocando la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Brugada Molina

La mandataria capitalina señaló que el próximo domingo se plantarán más de 35,000 árboles en 6 puntos de la capital y en la zona de la sierra de Santa Catarina, en Tláhuac.

Clara Brugada Marco Nájera

Señaló que solo en Tláhuac se plantarán 10 mil árboles. En ese sentido, invitó a la población a sumarse a esta jornada este domingo 9 de agosto a las 08:00 horas en la Sierra de Santa Catarina.

Asimismo, detalló que 3,000 personas participarán en esta jornada para devolver el verde a la capital del país y detalló que se plantarán los 25 mil árboles restantes en seis puntos del suelo de conservación de la ciudad.

Celebró que se han plantado más de cinco millones de árboles en el suelo de conservación y adelantó que en los próximos 15 días presentará un programa de reforestación urbana. “Eso significa que afuera de tu casa, que en las calles debe de haber más árboles”, reiteró.

Por otro lado, señaló que el objetivo también es devolver el arbolado urbano en la zona oriente es la capital de la zona, desde la Gustavo A. Madero hasta Tláhuac.