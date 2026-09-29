Tras denuncia, aseguran a perrita; tiene falla hepática, asevera dueño

Después de una denuncia de aparente maltrato animal sobre una perrita que ladraba y se quejaba en el balcón de una casa en la colonia Simón Bolívar, el jueves pasado la PAOT, junto con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la SSC, verificaron la situación y se llevaron a la perrita para valorar su salud.

“Se logró la entrega voluntaria de una hembra de unos 12 años, con condición corporal muy delgada y de bajo peso muscular, por lo que se tomó la decisión de enviarla a las instalaciones de la BVA para que su personal veterinario proporcione la atención médica y alimentación adecuadas”, detalló la PAOT a este diario.

Sobre lo publicado en redes de que la perrita estaba abandonada y desnutrida, el dueño dijo a Excélsior que la canina tiene una falla hepática que dificulta que asimile el alimento. “Creo que fue más desinformación, porque sí se alimentaba y todo y yo le enseñé a los de PAOT y los de que vinieron de la Ciudad de México, todos mis comprobantes de latas que les compro de comida, que la alimenté, la llevé al veterinario y todo”, dijo. A pesar de eso, le dijeron que se la llevarían a un albergue en Xochimilco.

El dueño niega abandono de la perrita

El dueño comentó que la perrita “andaba en toda la casa, ni siquiera estaba abandonada ni nada, como estaban diciendo (en redes). Es la perrita de mi mamá que falleció y ya nos tocó cuidarla a mí y a mi hermana”.

La PAOT detalló que está “en espera del dictamen médico” para valorar la continuidad de la investigación de la denuncia.

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